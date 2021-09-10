惠普新款 Elite 蜻系列轻薄变形本发布：镁合金机身/4K 触控屏，11999 元起

IT之家 9 月 10 日消息 惠普于近期正式发布了 2021 年新款 Elite 蜻系列笔记本。该产品采用轻薄设计，配备 13.3 英寸 4K 触摸屏，同时 360° 翻转。该系列笔记本目前已经开启预约，将于 9 月 14 日正式开售。

惠普 Elite 蜻笔记本定商务用途，采用 CNC 镁合金机身，轻至 1kg 左右，厚度 16.1mm。机身采用莫兰迪配色，A 面有着惠普薯条标。

官方表示，笔记本通过了 MIL-STD-810H 军标认证，能够满足商务用途。

性能方面，笔记本搭载英特尔第 11 代酷睿低压处理器，三款配置处理器相同，均为 i7-1165G7。此外，还配备 LPDDR4X-4266MHz 高频内存，有 16GB 和 32GB 可选。

惠普 Elite 蜻配备 13.3 英寸 4K 分辨率屏幕，拥有 550nit 的最大亮度，支持 HDR400，色域覆盖 95% sRGB。产品配备 4096 级别压感触控笔，续航时间可达一周。

键盘方面，这款产品使用了防泼溅键盘设计，拥有背光。键盘按钮使用了改进的橡胶圆顶和防震钩，提供恒定反馈力，同时输入安静。

其它方面，IT之家获悉惠普 Elite 蜻笔记本配备 B&O 扬声器，支持指纹识别，拥有 720P 物理防窥摄像头，支持 Windows Hello。笔记本搭载 3 颗麦克风组成阵列，具有惠普独有的智能降噪技术。

笔记本内置 4 芯 56Wh 长寿命电池，支持快充，30 分钟可充满 50%。同时，电池在循环 1000 次后，依旧可以保持 65% 的容量。

产品机身具有两个雷电 4 接口，一个 USB Type-A 接口，同时具有标准尺寸 HDMI 接口、3.5mm 耳麦口以及 SIM 卡槽，可选配支持移动网络。产品内置 WiFi 6 网卡，同时预装正版 Windows 系统和 Office 家庭和学生版。

IT之家了解到，惠普 Elite 蜻系列笔记本售价如下：