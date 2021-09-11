国家天文台：帕洛马天文台新一代光谱仪项目研制方案顺利通过国际评审

IT之家 9 月 11 日消息 据国家天文台网站，8 月 27 日，由中国科学院国家天文台、北京大学、中国科学院南京天文光学技术研究所与美国加州理工学院共同研制的帕洛马天文台 Hale 望远镜新一代光谱仪（NGPS）项目研制方案通过国际评审。

按照项目进度安排，计划于 2022 年 6 月完成 NGPS 光谱仪国内装调测试，2023 年在美国帕洛马天文台实现首光观测。

▲ 帕洛马天文台 Hale 望远镜新一代光谱仪（NGPS）效果图

据介绍，NGPS 是一台宽波段、高效率和高稳定的中分辨率长缝光谱仪，将安装在国际著名的 5 米 Hale 望远镜卡焦焦点，替换有 40 年历史的双通道光谱仪（DBSP）。NGPS 的核心设计目标是追求极限仪器效率，预计 NGPS 整体效率将达到 64.8%，超过国际同类型仪器最高水平。

此外，NGPS 整体为四通道设计，单次曝光可覆盖 310nm 紫外波段到 1040nm 近红外波段；光谱分辨率最高可达 6000。光谱仪焦面前配备有三路连续可调像切分器和自适应光学系统，可有效消除大气视宁度和望远镜跟踪误差引起的效率损失。此外，还配备有两路狭缝相机、定标单元和偏置导星系统。

IT之家了解到，2017 年 10 月，加州理工学院和国家天文台、北京大学科维理天文与天体物理研究所共同签署了 NGPS 研制项目合作协议，并协定三方共同出资完成研制。