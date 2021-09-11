Sonos 音箱宣布 9 月 12 日起涨价，最高涨幅 100 美元

IT之家 9 月 11 日消息 据外媒 TheVerge 消息，音箱品牌 Sonos 在投资者电话会议上宣布，将从 9 月 12 日起对多款音箱产品进行涨价，涨幅最高可达 100 美元。在电话会议上，官方表示经过供需关系、供应链、零部件成本和对竞品的评估，综合考虑下决定对产品价格进行提高。

外媒表示，尽管官方没有直接指出，但可以推测涨价的原因是供应链问题导致的。目前全球缺芯的状况没有明显缓解，汽车、游戏机以及电脑显卡依旧因芯片短缺而不得不减产，这种状况将至少持续到 2022 年。

以下为 Sonos 产品涨价清单：

从表格可以看出，并不是所有的产品价格都会上涨，其中小型音箱 Roam 价格上涨 10 美元至 179 美元。这款产品内置独立的高、低音单元，具有 IP67 级别防水，同时支持蓝牙以及 WiFi，续航时间最长 10 小时。

IT之家了解到，Sonos Arc 智能条形音箱价格涨幅最大，调整后 899 美元。该产品目前国行零售价 7980 元。这款音箱专为电视、电影、以及游戏等用途打造，采用杜比全景声技术，能够主动对房间环境进行声学优化。

音箱拥有 11 个高性能扬声器，支持壁挂安装，同时具有麦克风阵列。产品支持智能语音助手，兼容 AirPlay 2、WiFi 连接，同时具有以太网端口以及光纤、HDMI ARC 端口。