Tt 发布 Divider 200 系列机箱：支持显卡纵置/三面透明，749 元起

IT之家 9 月 11 日消息 Thermaltake 近日正式发布了艾坦 Divider 200 系列电脑机箱。这款产品包含 TG 以以及 TG Air 两款型号，分别配备钢化玻璃前面板以及镂空通风前面板。

该系列机箱采用立方体的造型，支持 M-ATX 规格主板。产品的侧面板使用了 3mm 厚的钢化玻璃，带来透光效果。此外还采用了模块化的设计，支持显卡纵置安装。

具体来看，Divider 200 TG 机箱三面透光，左侧面板采用了 三角形造型，玻璃与钢板之间的间隙能够通风，保证气流进入。

机箱的右侧是一个三角形侧板，可以单独拿下。产品配备散热器支架，可以在右侧安装 280mm 规格的水冷排。

Divider 200 TG 机箱标配一个前置 200mm 风扇，一个后置 120mm 风扇，均为无光设计。该产品还提供纯白色的版本，售价略高。

另一款机箱 Divider 200 TG Air，内部结构与上一款相同，但是前面板使用了镂空钢板，能提高散热效果。

IT之家了解到，Tt 艾坦 Divider 200 TG 机箱售价 799 元，其中黑色版本 9 月 12 日零点秒杀价 699 元，白色款依旧为 799 元。

艾坦 Divider 200 TG Air 机箱黑色版售价 799 元，白色款 849 元。