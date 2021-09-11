源于“水”荒，传台积电高雄选址背后根源

9 月 11 日消息，日前市场传出台积电将在高雄建设 6 座 7nm 晶圆厂，据中国台湾地区媒体《中央社》消息，台积电对此表示，设厂地点选择有诸多考量因素，台积电以中国台湾地区为主要基地，不排除任何可能性。

近日，有台媒曝光，台积电最初并未考虑在高雄建厂，但因为缺水问题让台积电做出改变。

据悉，新工厂所位于的高雄产业园区用地是原来有 80 年历史的炼油厂污染地，台积电原本并没有考虑在此建厂，后来台积电态度的改变，与今年春季的水荒有极大关系。当时台积电南科厂用水一度告急，甚至派出水车到高炼厂载水。

而高雄是不缺水的，供水量一天可达 160 万吨，需求约是 150 万吨，基本上是供给大于需求。

根据中国台湾地区“经发局报告”，台积电第一期 2 座晶圆厂，规划用水量是每日 3.3 万吨，约是同样以 7 纳米为主力的台积电中科厂的六成。目前规划由台湾自来水公司两厂双系统供水。高炼厂另有日产 6 万吨的自备水源，从高屏溪边的 19 口地下水井，专管输水到厂内，将作为枯水期备援。

不过，对于台积电最终能否成功在高雄建厂，一位台科技部门的官员表示，这中间有很多关卡要过，而且每一关都很难过。其中最难的一关，莫过于企业闻之色变的环境影响评估。