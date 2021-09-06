半导体分析师：台积电对苹果仅涨价 3%，其他客户情何以堪

对于台积电调涨代工价格 20%、但对大客户苹果仅涨价 3% 传闻，知名半导体分析师陆行之表示，台积电这样做，其他客户如联发科、英伟达和 AMD 情何以堪？另外还有三大重点需待观察。

据台媒报道，陆行之在 Facebook 上发文称，苹果订单占台积电营收占比超过 20%，但盈利占比不到 20% 且毛利率持续低于平均值，台积电为何给予这样的客户特别优惠值得深思。

与此相对的，其他重要客户如 AMD、英伟达和联发科，以及其他订单毛利率高于平均的成熟制程客户则被通知涨价最高到 20%，情何以堪？

此外，文章特别指出三大重点仍待观察：

一、台积电给予苹果优惠的背后，应该是考虑到如果没有苹果单测试，台积电先进制程很难说能不能一直领跑全球。虽然苹果目前议价权优于台积电，但一旦其不再是台积电先进制程的顶级客户，台积电预计也会慢慢收回对其的特惠政策。

二、根据业内反馈，台积电大客户普遍涨价 10%-20%，小客户则还在沟通。认为涨价 10%-20% 是大客户配合台积电的官方说法，实际还要看订单量，具体结果明年才会揭晓。

三、台积电应该思考自己作为代工龙头，把资本支出、研发费用全部压在客户少、客户谈判能力强、折旧费用高、毛利率最差的先进制程上是否合理，以及未来 20 年半导体产业制程节点需求是像过去 20 年一样集中先进制程亦或是遍地开花。相信台积电管理层有答案，也知道未来如何应对。