华为消费者业务新品发布会将于 10 月 21 日在维也纳举行

IT之家 9 月 12 日消息 华为新产品发布会定于 10 月 21 日在维也纳举行，将于欧洲中部时间下午 3 点（北京时间晚 9 点）开始，由华为消费者业务中东欧、北欧和加拿大总裁 Derek Yu 主持。

华为尚未透露将于 10 月 21 日推出的产品名称，可能是 P50 系列的海外版本首发，也可能是 nova 9 系列新机的海外发布会。

IT之家了解到，华为 P50 系列为华为首款出厂预装鸿蒙 HarmonyOS 的手机。其中，华为 P50 采用 6.5 英寸纯直屏，华为 P50 Pro 采用 6.6 英寸曲面屏。后置万象双环相机设计。

华为 P50 Pro 采用麒麟 9000 、骁龙 888 4G 芯片两种版本；华为 P50 手机采用骁龙 888 4G 芯片。华为表示，骁龙 888 芯片版将在今年开售。

华为 nova 9 系列国内官宣将于 9 月 23 日上市，采用双圆环后置四摄，为渐变色后盖，搭载鸿蒙 HarmonyOS。

根据此前爆料的信息，华为 nova 9 的标准版配备 4500mAh 电池，支持 66W 超级快充，而高配版将配备 4000mAh 电池，支持 100W 超级快充，其充电方案和荣耀 50 系列完全一致。

处理器方面，此前爆料消息为比骁龙 778G 要差一些，也有消息称就是骁龙 778G。