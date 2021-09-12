微软 TensorFlow-DirectML 正式版发布：可在 WSL 上 GPU 加速机器学习

IT之家 9 月 12 日消息 微软近日发布了 TensorFlow-DirectML 的正式版，该工具可让用户在 Windows 的 Linux 子系统（WSL）上 GPU 加速机器学习（ML）模型训练。

顾名思义，TensorFlow-DirectML 用于将谷歌 TensorFlow 机器学习平台与微软 DirectML 机器学习 API 适配，以支持在 Win10/WSL 上进行机器学习模型训练时获得 GPU 加速。

IT之家了解到，用户可以在 Python 环境下（Python 3.8 及以上暂不支持）输入 pip install tensorflow-directml 进行安装，支持在各种 DirectX 12 兼容硬件上训练和推理复杂的机器学习模型。

Win10 软硬件要求：

Windows 10 1709，64 位（Build 16299 或更高）；

Python x86-64 3.5、3.6 或 3.7；

以下支持的 GPU 之一：

AMD Radeon R5/R7/R9 2xx 系列或更新版本；

英特尔 HD Graphics 5xx 或更新版本；

英伟达 GeForce GTX 9xx 系列 GPU 或更新版本；

WSL 软硬件要求：

Windows 10 Insider Preview，64 位（Build 20150 或更高）；

Python x86-64 3.5、3.6 或 3.7；

以下支持的 GPU 之一：

AMD Radeon R5/R7/R9 2xx 系列或更新版本，以及 20.20.01.05 WSL 驱动；

英特尔 HD Graphics 6xx 或更新版本，以及 28.20.100.8322 WSL 驱动；

英伟达 GeForce GTX 9xx 系列或更新版本，以及 460.20 WSL 驱动；

具体使用方法，大家可以查看 TensorFlow-DirectML 的 GitHub 页面。