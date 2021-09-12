峰米科技推出峰米 R1 超短焦激光投影仪：可投出 150 英寸画面

IT之家 9 月 12 日消息 峰米科技是光峰科技与小米科技联合成立的企业。峰米科技在近期推出了 R1 超短焦激光投影仪，可投出 150 英寸画面，到手价为 5999 元。

据介绍，峰米 R1 超短焦激光投影仪的可投尺寸为 50-200 英寸，距离墙面 1 米摆放，可投出画面宽度约为 3.3 米，即 150 英寸画面。相比常规的长焦投影产品（投射比 1.2 : 1），峰米 R1 的画面大 13 倍以上。

IT之家了解到，该设备搭载了投影芯片 MediaTek MT9669，可提供了更为流畅的视觉感受。MT9669 芯片内置 AI 处理器 APU，拥有高达 1.0TOPS 的高能效 AI 运算性能；搭载 MediaTek AI 图像画质增强（AI-PQ）技术，可以自动优化画面饱和度、亮度、清晰度；此外，MT9669 还支持 MEMC 运动补偿技术。

峰米 R1 采用激光荧光显示技术，提供了更好光效、更广色域和更高对比度，可提供高达 1600 ANSI 流明的亮度，在白天的室内环境光下也拥有较好的显示效果。

在声音方面，峰米 R1 搭载了自主研发的 FAA 音效引擎（Feng Advanced Audio）。此外，该设备还具有 DOLBY+DTS 双解码认证，拥有 2*10W 喇叭组合。