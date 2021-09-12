盖茨、贝索斯支持的 AI 创企寻找金属，有望用于特斯拉汽车电池

9 月 12 日消息，据报道，微软联合创始人比尔・盖茨 (Bill Gates）和亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos）支持的人工智能初创公司 KoBold Metals 已经与世界第二大矿业集团必和必拓合作，寻找用于特斯拉电动汽车的金属。

Kobold Metals 首席执行官柯特・豪斯（Kurt House）表示，该公司将与必和必拓共同在澳大利亚寻找锂、镍、钴和铜等金属。豪斯还称，为期三年的合作也可能有助于获得特斯拉汽车使用的镍。

今年 7 月，必和必拓与特斯拉签署了一项协议，为这家汽车制造商的电池提供镍。豪斯说：“如果我们发现镍和钴，这些供应很可能最终成为协议的一部分。我们将来可以很容易地为此做出贡献。”

豪斯表示：“特斯拉的技术非常棒，这一点毋庸置疑，他们是电动汽车市场的领先者。”他补充说，Kobold Metals 的目标是帮助整个电动汽车行业。

Kobold Metals 是一家总部位于硅谷的私营矿产勘探公司，该公司使用 AI 来收集在哪里钻探电动汽车所用原材料的数据。

豪斯没有给出两家公司可能在该项目上花费多少资金的确切数字，但表示他们将在未来两年支付数千万美元。他透露，勘探将在澳大利亚西部开始，覆盖 50 万平方公里的土地。

豪斯称，这些公司之所以选择澳大利亚，是因为该国拥有电动汽车所需的合适材料，而且劳动力和环境标准很高。他说：“我们基本上可以保证，我们在那里做出的任何发现都将以合乎道德和环保的方式进行。”

据 Kobold Metals 称，该公司的主要投资者之一是 Breakthrough Energy Ventures，这是一家气候和技术基金，由盖茨、贝索斯以及彭博创始人迈克尔・布隆伯格（Michael Bloomberg）出资。

豪斯说，盖茨和贝索斯将对电动汽车金属搜索产生影响，但他说自己不能透露盖茨的基金在该项目上投资了多少钱。

Kobold Metals 的其他投资者包括硅谷著名风险投资公司 Andreessen Horowitz 和挪威国有能源公司 Equinor。今年 8 月，Kobold Metals 表示，将与矿业公司 Bluejay 共同投资 1500 万美元在格陵兰岛寻找电动汽车材料。