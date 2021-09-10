特斯拉股价上涨，“女版巴菲特”顺势抛售 1.39 亿美元股票

新浪科技讯 北京时间 9 月 10 日晚间消息，据报道，伴随着特斯拉股价近期的上涨，“女版巴菲特”凯西・伍德（Cathie Wood）在过去的两天中顺势抛售了价值 1.39 亿美元的特斯拉股票。

伍德是方舟投资公司（Ark Invest）的创始人，后者运营着全球最大的积极管理型交易所交易基金（managed exchange-traded fund）。在刚刚过去的周三和周四两天，方舟投资公司通过旗下三只基金抛售了逾 18 万股特斯拉股票，价值约 1.39 亿美元。

此次出售的股票，相当于方舟投资公司持有的特斯拉股份的 3% 左右。交易完成后，方舟投资公司仍持有超过 40 亿美元的特斯拉股票，为特斯拉最大的 20 家股东之一。

在过去的三周，特斯拉股价持续攀升，市值增加了约 7500 万美元，主要得益于特斯拉上月在中国市场的汽车出货量出现反弹。今日盘前交易中，特斯拉股价一度报于 760.20 美元，上涨 0.71%。

今年早些时候，伍德曾预测，到 2025 年，特斯拉的股价有望达到 3000 美元，使特斯拉市值达到约 3 万亿美元。而当前，特斯拉市值约为 7560 亿美元。

今年年初，百度涉足智能电动汽车领域引起了伍德的兴趣。为此，方舟投资公司通过旗下 Arkk、ARKQ 和 ARKW ETF 三只基金购买了近 40 万股百度股票。截至 2020 年 11 月 11 日，方舟投资公司持有的百度股票超过 270 万股。