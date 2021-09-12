中科院“光电催化分解水制氢”新进展，达到目前文献报道最高效率

IT之家 9 月 12 日消息 据中国科学院大连化学物理研究所消息，近日，中国科学院院士、中科院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室、太阳能研究部研究员李灿团队在光电催化分解水制氢方面取得新进展，团队受自然光合作用 Z 机制的启发，实现了高效光电催化全分解水过程，该过程的分解水制氢效率达 4.3%，是目前文献报道的最高效率。

▲ 图自中国科学院

研究中，团队基于自然光合作用的原理，采用多媒介调控策略，实现了由自然光合作用 Z 机制启发的高效光电催化全分解水过程。团队通过将无机氧化物基光阳极（BiVO4），有机聚合物基光阴极（PBDB-T:ITIC:PC71BM）与多个电荷传输媒介相耦合，组装了一个高效的无偏压全分解水光电化学池。

研究发现，该体系中有机聚合物的离散能级特性使得有机光阴极和无机光阳极的光谱吸收具有较好的互补性，极大提高了太阳能的利用率。此外，该体系在捕光材料和电子受体/供体之间构建了一个包含多个电荷传输媒介的仿生电荷传输链。在电化学电位梯度的驱动下，光生电子通过这些电荷传输媒介有效转移，提高了电荷传输速率并降低了电荷复合速率，实现了高效的电荷分离和传输。因而，太阳能-氢气（STH）转换效率达到 4.3%。该研究通过使用具有匹配能级的多媒介调控的仿生策略，为高效人工光合体系的合理设计和组装提供了新思路和有效方法。

IT之家了解到，相关研究成果以 Unassisted Photoelectrochemical Cell with Multimediator Modulation for Solar Water Splitting Exceeding 4% Solar-to-Hydrogen Efficiency 为题，发表在《美国化学会志》上。