成都地铁“刷脸乘车”上线，戴口罩也能刷

IT之家 9 月 12 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，成都地铁本月正式在全线网地铁车站上线了全新的“智慧票务”系统，而新增的“刷脸乘车”也引起了广泛讨论。

官方特意为广大用户进行了科普，针对市民关心的热点问题进行了回复。

安全性方面，成都地铁智慧票务系统严格按照国家《信息安全技术个人信息安全规范》及《信息系统安全等级保护基本要求》进行系统功能研发与安全等级保护设置，并经专业机构进行安全等级保护测评，可以有效保障个人信息安全。

据悉，成都地铁智慧票务功能支持戴口罩识别，戴口罩识别的安全性、准确性、时效性满足使用场景要求。

成都地铁智慧票务功能可以智能判断画面中乘客前后顺序进行识别，可有效防止误识别及闸门误用，不会被附近的人“蹭脸”。若因其他原因出现闸门误用的情况可请车站客服中心工作人员协助处理。

当用户使用刷脸乘车功能时，闸机识别屏幕“账户异常”“请勿重复验证”“验证失败”“刷脸功能暂停服务”等情况，可前往车站客服中心，工作人员将尽快进行核实处理。

如果换了新发型或戴了眼镜在一般情况下是不会影响人脸识别的。用户若发现人脸识别较慢或识别不成功，可以在成都地铁 App“乘车”模块点击“刷脸乘车管理”，更新面部信息。

对于实名认证出错的用户，官方提醒可在“实名认证”界面点击修改实名信息，先补全用户之前留存的被错录的家人实名信息，核实身份后，再重新录入用户本人的个人实名信息即可。

值得一提的是，刷脸乘车服务似乎不支持与其他票种混合使用，例如单程票、储值卡、其他 App 二维码等。

需要发票的小伙伴可通过成都地铁 App“我的行程”界面，点击右上方“开发票”按钮进行开票，开票有效期为交易发生之日起一年内。

此外，若用户不想继续使用智慧票务以及刷脸功能，可随时前往成都地铁 App 的乘车界面点击“刷脸乘车管理”，点击“关闭刷脸乘车”。

▲ 图源：成都地铁