Epic Games 对苹果案的裁决提出上诉：请求更高一级法院重审

IT之家 9 月 13 日消息 备受瞩目的 Epic Games 诉苹果一案在上周达成判决，美国地区法官 Yvonne Gonzalez Rogers 裁定苹果的行为是反竞争的，并在其他方面做出有利于苹果的判决。

据 The Verge 报道，Epic Games 已对上周针对苹果的诉讼的裁决提出上诉，请求更高一级法院重新审查此案并推翻法官的裁决。

该文件写道：“特此通知，Epic Games, Inc ...... 就 2021 年 9 月 10 日作出的最终判决向美国第九巡回上诉法院提出上诉。”关于 Epic 上诉的法律依据的细节很少，但它可能会继续对法院驳回的联邦反垄断指控施加压力。

IT之家了解到，在上周的判决中，Epic 辩称，苹果之所以垄断是因为它要求开发人员使用其支付系统进行游戏内购买。但法官伊冯娜・冈萨雷斯・罗杰斯 (Yvonne Gonzalez Rogers) 周五裁定，Epic 应因苹果违反其应用内购买系统的规定而向苹果支付赔偿金，同时要求苹果允许美国开发商引导用户使用苹果应用内购买系统外的支付方式。

最值得注意的是，法官认为 Epic Games 未能证明苹果垄断了移动游戏市场。罗杰斯法官写道：“证据确实表明，苹果凭借其可观的市场份额，已经接近巨大的市场力量或垄断力量的边缘，”但她表示，反垄断诉讼失败的部分原因是“Epic Games 没有关注这个话题。”