纽约市规定外卖平台配送费上限，美国三大外卖平台对其提起诉讼

北京时间 9 月 13 日早间消息，DoorDash、Uber Eats 和 Grubhub 等美国三大外卖平台正在对纽约市提起诉讼。

去年 6 月，纽约市对外卖平台向餐厅收取的配送费上限做出规定，确保餐厅在应防疫要求暂停营业的情况下可以继续提供外卖服务。今年 8 月，纽约市官员宣布将这些举措长期化。

根据目前的规定，外卖平台可以向餐厅收取配送费的上限为订单价格的 23%，其中包括 3% 的信用卡手续费。此前，这些平台收取的费用可能高达 35%。今年 4 月，DoorDash 推出了一种分级系统，可能收取高达 30% 的佣金。

在向美国地区法院的起诉中，这些公司认为，纽约市规定配送费上限的做法是违宪的越权行为，将导致它们的业务受损。外卖平台寻求法庭禁令，阻止纽约市政府执行价格上限规定，同时寻求损失赔偿以及陪审团参加审理。起诉称：“如果不加以制约，这项法令将开创危险的先例。”

不过，纽约市小企业委员会主席、市议员马克・乔纳吉（Mark Gjonaj）表示，纽约市将维持这一价格规定，并继续对外卖应用进行其他监管。他说：“这些法律只是为了给以往缺乏公平的体系带来公平。”

对于这起诉讼，Grubhub 发言人在声明中表示：“在疫情爆发期间，Grubhub 一直在努力支持纽约市和美国各地的餐厅。尽管我们尽了最大努力，纽约市议会近期还是通过了一项史无前例、违反宪法、针对外卖行业的价格管制规定。价格管制增加了消费者承担的外卖费用，会导致餐厅和外卖骑手的订单减少。尽管 Grubhub 仍然愿意与纽约市议会协商讨论，但不幸的是我们目前别无选择，只能采取法律行动。”

Grubhub 认为，纽约市的这项法令不仅会影响外卖平台，也会损害餐厅和消费者。价格上限将反过来导致涨价，外卖骑手的订单量下降，以及外卖平台为餐厅提供的服务减少。

DoorDash 的发言人则表示：“纽约市议会通过了有害、不必要的、违宪的价格管制规定。这导致我们别无选择，只能像我们在旧金山所做的那样，通过法庭解决这个问题。价格管制不仅违背了美国和纽约州宪法，而且很可能会损害市政府希望支持的那些餐厅。”

今年 6 月，旧金山监督委员会投票决定，将外卖平台可以收取的配送费上限永久规定为 15%，成为美国第一个这样做的城市。然而，旧金山市长伦德・布里德（London Breed）拒绝签署这项法令，并称这是“通过不必要的措施去限制第三方组织的商业模式”。DoorDash 和 Grubhub 也提起诉讼，尝试阻止旧金山的这种做法。