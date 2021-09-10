外卖大约何时送达：美团公开配送中的“预估到达时间”算法规则

IT之家 9 月 10 日消息 今日，美团官方发文公开了外卖配送中的“预估到达时间”算法规则。

▲ 美团外卖订单页面显示的预估到达时间 | 图自美团，下同

“预估到达时间”的计算规则

IT之家了解到，美团表示，美团算法测算出的“预估到达时间”其实不是一个时间，而是四个时间，即“模型预估时间”和“三层保护时间”。

据介绍，美团从城市特性、配送过程分段累加和距离三个维度，额外测算出了三个时间，并会从四个时间计算结果里，选择一个最长的给骑手。大家在订单页面看到的，就是算法选定的那个最长时间：

▲ 预估送达时间的选择逻辑

美团指出，外卖配送场景复杂且多变，骑手在每一个环节都可能面临一些突发状况，“预估到达时间”并不是完美的。通过骑手、用户、专家学者的合力，美团优化了算法策略，目前，美团有两项正在持续迭代的调整：一是在异常场景下为骑手提供时间补充，二是在部分情况下，将“预估到达时间”变为“预估到达时间段”。

在异常场景下为骑手提供时间补充

美团在文中指出，将通过两种方式为骑手延长配送时间，一种是通过历史数据识别出长期出餐慢的商家，任何骑手配送该商家餐品，都会提前自动获得配送时间的延长。此外，美团还梳理出了一些异常场景，用人工干预的方式为骑手提供时间补充：

▲ 为骑手提供时间补充的异常场景（异常场景仍在持续迭代中）

将“预估到达时间”变为“预估到达时间段”

美团发现，骑手在配送过程中存在一些难度较高的特殊场景，如远距离、单量多等场景。今年上半年，美团在这些场景进行了试点，用户在下单时，订单显示的预估到达时间，将由之前的“时间点”变为“时间段”。

美团表示，此前，在长沙、苏州、杭州等试点城市，美团向 406183 位用户发放了调研问卷，约 65% 的用户表示愿意尝试“时间段”的方式。从试点结果来看，用户差评率降低了 50.7%。“预估到达时间段”让用户对配送时间有了更合理的预期，也减少了骑手在特殊场景下的配送压力。未来，美团将在更多场景和更多区域推广这个算法改进。