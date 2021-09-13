分析师：Epic Games 诉苹果案结果让开发商更难告赢谷歌

9 月 13 日消息，目前来看，Android 应用程序开发商想通过诉讼阻止谷歌收取 30% 佣金的做法不容乐观。因为上周五，一名美国联邦法官批准苹果应用商店向开发商收取类似费用。

包括《堡垒之夜》开发商 Epic Games 在内的诸多开发者去年将矛头指向苹果和谷歌应用商店。批评人士认为，这笔佣金高得离谱，开发商每年总共要向两家应用商店缴纳几十亿美元的费用后，这完全是两家大型科技公司垄断市场的结果。

关于谷歌的诉讼至少还要持续一年时间。法律专家说，法庭双方可以利用这段时间在苹果一案裁决结果基础上反复切磋。

上周五，Epic Games 诉苹果一案进行庭审后，美国联邦法官伊冯娜・冈萨雷斯・罗杰斯 (Yvonne Gonzalez Rogers) 做出裁决，要求苹果公司允许开发商直接告知用户更多付费渠道。这导致苹果股价应声下跌 3.3%，谷歌母公司 Alphabet 下跌 1.9%。

和苹果做法一样，谷歌应用商店也对上架的应用程序采取类似规则，限制开发者与客户的沟通。投行 D.A. Davidson 分析师汤姆・福特 (Tom Forte) 称谷歌做法也可能面临风险。他还表示，美国立法者不断采取新的监管行动也会给谷歌带来更多风险。

虽然开发者抱怨已久，但法官罗杰斯要求开发者遵守应用商店的规定。其中包括当用户通过苹果支付系统付费时，苹果可以向开发商收取 15% 到 30% 的费用。

苹果公司总法律顾问凯瑟琳・亚当斯 (Katherine Adams) 告诉记者，公司对此“非常高兴”。Epic Games 首席执行官蒂姆・斯威尼 (Tim Sweeney) 则称：“今天的裁决对开发者和消费者来说都算不上胜利。”

范德比尔特法学院教授丽贝卡・霍・艾伦斯沃斯 (Rebecca Haw Allensworth) 表示，她认为罗杰斯德裁决对开发商诉谷歌不利，而 Alston & Bird 律师事务所负责反垄断案件的合伙人瓦拉里・威廉姆斯 (Valarie Williams) 也表示，谷歌 "可能会受到这一裁决结果的鼓舞。"

法官罗杰斯表示，苹果限制的确可以让用户可以放心，他们购买的大部分应用程序是没有安全隐患，而且通过苹果支付系统缴纳的费用不会出问题。

罗杰斯写道；“应用程序分发方面的限制允许苹果在应用审查过程中过滤欺诈以及令人反感的内容，打击盗版，同时对隐私保护提出更高要求。苹果的做法从’广义上’增加了安全性。”

根据罗杰斯的裁决结果，苹果收取的佣金为公司带来了“巨额利润”。但罗杰斯说，如果自己迫使苹果放松限制，该公司可能很难从应用商店平台的运营中获得任何报酬。法官罗杰斯还表示，苹果向消费者所展示的安全性和集中式系统等卖点也将受到负面影响。

罗杰斯表示，30% 的抽佣费用“近乎是在苹果首次推出应用商店时偶然设定的”，而不是市场影响力的结果。

谷歌在诉讼中披露的文件显示，谷歌应用商店的做法也是为了保护隐私和用户安全，而且长期以来收取的佣金水平都效仿苹果。

鉴于谷歌在美国移动应用市场的份额较小，原告可能需要寻找更多证据，才能告赢谷歌。罗杰斯表示，Epic Games 提出的关于佣金方面的任何诉讼对苹果来说都不合理，而且 Epic Games 未能提供明确证据说明苹果垄断市场。

就开发者诉谷歌一案来说，仅仅调整诉讼论点可能还不够。谷歌一案从一开始就比较困难。Android 用户完全可以从其他来源安装应用，这使得谷歌自然而然就摆脱了垄断市场的争论。从既往来看，谷歌应用商店在执行某些政策方面也更为宽松。

谷歌、Epic Games 和其他起诉谷歌应用商店开发商的代理律师也拒绝置评。美国犹他州司法部长正在牵头美国各州发起一项相关诉讼。他说，正在重新考量 Epic Games 诉苹果一案的裁决结果。