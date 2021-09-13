realme 真我 GT Neo2 官宣 9 月 22 日发布：为硬核玩家打造

IT之家 9 月 13 日消息 realme 近日官宣了真我 GT Neo2 手机，号称全面配置升级，全面质感体验升级。官方宣布，将于 9 月 22 日 14:00 举行发布会。

realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起表示：“真我 GT Neo2 为硬核玩家打造，挑战续航天花板、散热天花板、操控天花板，质感体验全面越级。”

从官方的预热来看，该机定位偏向于游戏手机，此前的爆料信息显示，该机搭载了高通骁龙 870 芯片，采用 6.62 英寸 FHD+120Hz 刷新率的 AMOLED 显示屏，前置 16MP 镜头，后置 64MP 主摄、8MP 超广角和 2MP 微距摄像头。

此外，该机预计将提供 8GB RAM 和 128GB 存储空间，运行基于 Android 11 的最新版 Realme UI 2.0 系统，配备 5000mAh 电池。

从跑分结果上看，该手机 Geekbench 4 单核分数 4678 分，多核 12690 分，与骁龙 870 相符。手机的电源键位于右侧，音量按键位于左侧，不具备耳机孔。IT之家获悉，有爆料者表示该手机已经内测了《王者荣耀》120fps 游戏，帧率很稳。此外，产品还将由运行基于 Android 11 的最新版 Realme UI 2.0 系统。