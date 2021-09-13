工信部：网址屏蔽是重点整治问题之一，保障合法网址正常访问是互联网发展的基本要求

IT之家 9 月 13 日消息 9 月 13 日，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，网址屏蔽是重点整治的问题之一。

赵志国表示，保障合法的网址正常访问，是互联网发展的基本要求，无正当理由来限制网址连接的识别、解析和正常访问，严重影响了用户的体验，损害了用户的权益，扰乱了市场秩序。用户反映强烈，投诉也比较多。工信部按照专项行动方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。但是在自查整改中，部分互联网企业就屏蔽网址链接问题的认识与相关要求还是有一定的差距。

为此，工信部召开了行政指导会，要求企业按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步走分阶段得到解决。

赵志国介绍，下一步工信部将加强行政指导，对整改不到位的问题，将继续通过召开行政指导会等多种方式，督促企业抓好整改落实；同时，对于整改不彻底的企业，工信部也将依法采取处置措施，整改一批典型违规的行为，查处一批典型违规的企业，最终推动形成互通开放、规范有序，保障安全的互联网发展良好环境。

IT之家了解到，据 21 世纪经济报道昨日称，从多方渠道获悉，9 月 9 日下午，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。专项整治行动聚焦 8 类问题，在扰乱市场秩序方面，重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问题，包括无正当理由限制其他网址链接的正常访问、实施歧视性屏蔽措施等场景。