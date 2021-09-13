支付宝上线 VR 北京环球影城：足不出户 360 度全景探秘

IT之家 9 月 13 日消息 9 月 14 日 0 点起，北京环球度假区将正式向公众发售包括北京环球影城指定单日门票在内的多种票务产品，市民可通过官方及官方授权渠道预订及购买门票。

北京环球影城指定单日门票将采用四级票价结构，推出淡季日（418 元）、平季日（528 元）、旺季日（638 元）和特定日门票（748 元）。此外，北京环球度假区将提供 90 天滚动价格日历，以方便游客提前规划行程。

作为官方售票合作伙伴之一，目前北京环球度假区支付宝小程序已经启动，9 月 14 日可第一时间进入支付宝小程序购票，预约入园。

支付宝“北京环球度假区”小程序还上线了“全景探秘”模块，七大主题乐园均可 VR 免费游览，360 度全景探秘，还有机会搜寻神秘彩蛋，获得勋章奖励。

IT之家获悉，在支付宝上搜索“北京环球度假区小程序”，点击进入“全景探秘”并登录后，即可从好莱坞主题开始，通过 VR 全景游览相关区域，并依次解锁游览小黄人乐园、侏罗纪世界努布拉岛、哈利波特的魔法世界等主题乐园。

受北京环球度假区热度影响，截止到 9 月 13 日，支付宝中“环球影城”相关搜索量超过上月同期 40 倍。售票倒计时 2 周以来，支付宝“环球影城”相关搜索量环比增长 800%。