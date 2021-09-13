【IT之家评测室】华为 MateBook 13s 评测：支持安卓应用的性能轻薄本

华为在轻薄本领域从一开始就饱受好评，因为它们往往有着简约时尚的外观、满足日常办公的性能和出色的屏幕素质；当然，最关键的是它可以与华为的手机、平板、显示器和音响等设备进行协同，可以说是目前生态系统最庞大的 Windows 笔记本品牌之一。

而最近，华为发布了全新的小屏轻薄本 MateBook 13s。IT之家已经拿到了 i7-11370H 的版本，具体配置在下图。经过了一段时间的体验，现在为大家带来这款产品的上手感受。

一、外观

作为一款 13 英寸轻薄本，MateBook 13s 相当的小巧可爱。三围尺寸分别为 297.2mm*218.4mm*16.5mm，重量仅为 1.32kg，作为一台全金属机身的笔记本，这个便携性还是相当不错的。

MateBook 13s 采用了华为笔记本的家族式设计，全金属机身的运用让整机看起来简单且大方，机身正面除了“HUAWEI”品牌 Logo 之外再无其他元素，但它的配色却非常罕见，是低调和清新并存的云杉绿色，相当好看。

B 面是一块被一整块玻璃覆盖的 16：10 触摸屏，具体参数为 13.4 英寸，2520 * 1680 分辨率，设计色域达到了 100% sRGB，亮度为 400nit，色准调校的很不错，整体观感相当棒。

经过我们用校色仪的实测，平均色彩偏离值 ΔE 0.2，最大色彩偏离值也只有 ΔE 0.79，看来华为显然是做过出厂校色的，应付一般的创意生产环节没有问题。

除此之外，MateBook 13s 对于眼睛的保护也是很用心的，在硬件上，这块屏幕屏德国莱茵硬件级低蓝光认证，还通过了德国莱茵无频闪认证, 在软件上，可以在电脑管家中开启护眼模式，减少蓝光的伤害。

显示器上方保留了摄像头，终于，华为把摄像头从键盘处移到了屏幕上方的正常位置，视频通话的时候再也不用担心双下巴一览无余了。而且这颗摄像头还支持人脸识别解锁，打开笔记本盖子即可解锁，非常方便。

C 面是经过优化的剪刀脚力键盘，按键还是比较大的，键程 1.5mm，并且为了优化轻薄本键盘手感差的先天性难题，华为自研开发了 Soft-landing 软着陆缓震设计，相比于传统的键盘触底时更加柔软，手感会更加舒适。键盘支持背光开关，并且键盘中间有一个独特的语音按键，这个按键的具体作用咱们稍后再聊。

键盘下方是一块长条形的触控板，面积不小，触感接近磨砂，手感不错。触摸板下方藏有 NFC 芯片，华为/荣耀手机刷一刷就可以实现文件传输和多屏协同。

右上角是一颗电源指纹一体式按键，只需要录入后，按一下就可以实现识别 + 开机，非常方便。

D 面是全金属的背板设计。底部有高低频四扬声器开孔，支持 HUAWEI-Sound 音效。

MateBook 13s 侧面的接口就相当遗憾了，整机只有三个接口：两个全功能 Type-C 接口，和一个 3.5mm 耳机接口。一个 A 口都没有就这意味着日常使用必须配合拓展坞使用。虽然本机采用了 11 代标压酷睿处理器，但却无缘雷电 4 接口，有点小遗憾。

充电方面，MateBook 13s 支持 65W 充电，可以和手机共用，大大提升了外出的便携性。

二、特色功能

华为此次发布的笔记本给人最大的印象并非硬件上的进步，而是软件上于华为生态的深度结合，因此我们拿到前面来讲。首先是传统艺能多屏协同，只需要碰一下 NFC 感应区就可以实现文件一碰传和多屏协同，用触屏在电脑上流畅操作手机。

接下来就可以在电脑上操纵手机了，延迟非常低，稳定性也很棒，并且可以同时打开两个窗口，大大提升办公效率。在打开一个文件或图片时，只需要碰一碰，就可以在电脑上瞬间打开这个文件，速度很快，操作优雅，大大提升办公效率。

当连接到平板电脑时，就可以把平板变成无线副屏，轻松复制/拓展 Windows 的界面，大大提高工作效率。

除了和平板无线连接，MateBook 13s 也可以和华为 Mateview 显示器无线连接，实现更稳定、更大屏的连接，办公时用起来那是相当舒适。

前面有提到，MateBook 13s 键盘中间有个独特的语音按键，只要按下就可以唤出一个 AI 语音浮窗，它可以实现中英日韩 AI 实时字幕。

也能实现中英日韩实时转译，看外语视频不在话下。

还能实现多种语言的语音输入，这对于商务人群和文字工作者们相当有利。这些 AI 语音功能在华为手机上就曾备受好评，如今华为免费把它搬到电脑上，这个相当好评。

说到语音，还不得不提到华为 MateBook 14s 拥有边缘式四麦克风，在支持了 360° 收音以及 5 米远距离拾音之外，还业界首发了静谧空间通话技术，通过对声纹的识别，从而实现对复杂人声的降噪。

此次 MateBook 系列还在系统层面内置了一大特色功能 —— 兼容 Android 软件。在华为应用市场内，我们可以看到不少手机应用和电脑应用一起出现，使用过程也和电脑应用一样，点开即用，甚至还适配了全面屏手势，可以看出华为在有意模糊平台间的隔阂。

目前我们只能安装官方经过测试的软件，不能自己安装 APK。

我们测试了一下抖音极速版，整体操作是比较流畅的，只在切换界面的时候会有一些掉帧，此外大部分功能也都没有问题。

我们还测试了一下游戏，目前应用商店里配置要求最高的就是崩坏 3 了，经过实测在高画质下也能维持在 60 帧，并且这些游戏都适配了触屏、键盘和手柄操作，游戏体验是相当不错的。不过需要注意的是，应用商店里许多游戏都是华为渠道服的，目前还没法登录官服账号。

三、拆机

在测试性能前，我们先进行一下拆解，好让大家对 MateBook 13s 的硬件有大致的印象。MateBook 13s 卸下螺丝即可打开后盖，没有特别紧的卡扣。中间对称的静音双风扇，由一根牛角形粗热管相连接，下方还用 PCM 相变材料代替了传统的硅脂，虽然体积小，但这个散热是相当棒的。

下方是三星的 PM981 固态硬盘，性能还是相当不错的，遗憾的是没有提供 PCIe 4.0 硬盘的支持。内存是板载的 LPDDR4X 3733MHz 双通道，性能比较出色，但整机没有可拓展空间。

下方是 intel 的 AX201 无线网卡，支持 WiFi6 160MHz 协议，性能相当不错。

最下方是 60Wh 的大电池，对于一款 13 英寸的轻薄本来说，这个大小是相当大了。

四、性能测试

IT之家拿到的 MateBook 13s 搭载了 11 代 Intel H35 酷睿 i7-11370H 处理器，采用 10nm 工艺，4 核心 8 线程，主频 3.0 Ghz，单核睿频可达 4.8GHz，是一款主打单核性能的处理器。

我们先用 AIDA64 进行一下烤机，因为是核显轻薄本，所以我们就简单进行一下单烤 CPU。在经过一段时间的单烤后，CPU 频率也可以稳定在 4.3GHz，这个频率可以说是相当高了，温度则稳定在 79℃。

首先是 CPU 跑分测试，在 CineBench R15 的测试中，我们打开高性能模式连跑 30 轮，可以看出绝大部分场景下都能稳定在 920 分左右，降频不到 5%，这个性能释放相当不错了。

在 CineBench R20 的测试中，单核 515 pts，多核 2390 pts，单核表现很出色。

在 CineBench R23 的测试中，单核 6190 pts，多核 1382 pts，可以满足大多数办公需求。

在 3DMark 的 CPU 测试中，单线程 925 分，多线程 3703 分，这个单线程完全达到了游戏本水准。

核显性能方面，i7-11370H 搭载的是 96EU 的 Xe 核显，在核显中是数一数二的水平。在 3D Mark 的 Time Spy 的测试中，MateBook 13s 获得了 1806 分的显卡分数，这个成绩已经可以达到 GTX 950 独显的水平了。

核显跑分出色的原因在于，MateBook 13s 是板载的 3733MHz 双通道高频内存，对核显性能的释放有一定帮助，但相应的延迟也比较高。跑分如下图：

作为一款核显的轻薄本，MateBook 13s 的主要使用场景还是以办公场景为主，因此我们首先运行一下 PCMark10 现代办公测试，最终得分为 5117 分，可以应付绝大多数办公场景了。

办公之余，如果需要玩玩《英雄联盟》、《CS:GO》之类的轻度游戏也是没有问题的。《英雄联盟》在 2.5K 分辨率最高画质最高分辨率下依旧可以 120 帧流畅运行。

游玩《CS:GO》时开启 1080P 高特效，运行 BenchMark 帧数在 56 帧左右，想要稳定游玩还是得调低一些画质。

总结

不得不说，在体验华为 MateBook 13s 的期间，笔者一直有着强烈的“生态感”。拿起手机，它能和手机协同；拿起平板，它能获得拓展副屏；需要外放，它能和华为 Sound 音响快速配对…… 如此种种的便利，竟然还都是无线的。不得不说华为确实是把生态打通了。

虽然这仍然是一台标准的“Wintel 笔记本”，但从兼容安卓应用、AI 语音加持等方面可以看出，华为想要在 Wintel 联盟之上打造一套相对独立的生态系统，这样的勇气的确值得鼓励。如果你有不少华为设备，同时用电脑主要是办公的话，那么 MateBook 13s 的确会成为你的得力助手和生态中心。

目前华为 MateBook 13s 已经发布，售价如下，有需要的朋友们可以去了解一下。