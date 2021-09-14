三星 One UI 4.0 Beta 全新改进一览：已在韩国开测，基于 Android 12

IT之家 9 月 14 日消息 三星手机系统的下一次重大升级为 One UI 4.0，该系统基于 Android 12，官方此前表示将向 Galaxy S21 系列开启测试推送，现在，One UI 4.0 Beta 更新已在韩国首先开测。

SamMobile 首先体验到了 One UI 4.0 Beta 更新，我们一起来看看新系统有什么不一样吧。

▼ One UI 4.0 基于 Android 12

▼ One UI 4.0 主界面

▼ One UI 4.0 新的小部件

▼ Android 12 小彩蛋（左）

▼ One UI 4.0 新的充电动画

▼ 多项隐私设置，可以看到 App 申请权限记录

▼ 开启相机后，屏幕右上角会显示绿色的指示标志

▼ 安全和紧急模式

▼ One UI 4.0 全新的 Device care（设备健康）界面（左）

▼ 默认 App 设置界面更新（左）

▼ 相机界面更新（左）

▼ 键盘的顶部图标更新（左）

IT之家了解到，One UI 4.0 Beta 测试已向韩国用户推出，Galaxy S21/S21+/S21 Ultra 用户可通过 Samsung Members（盖乐世空间）App 参与体验。