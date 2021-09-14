扫描全能王发布首款学习打印机，采用热敏打印技术

9 月 14 日消息，近日，合合信息旗下产品 — 扫描全能王对外发布一款打印机新品，这也是合合信息在智能硬件市场的首次探索和尝试。

据介绍，此次推出的学习打印机在外观、功能和应用场景上，更加符合用户的多样化需求。在操作上，用户通过蓝牙连接扫描全能王官方 App，即可实现文件或图片的“即扫即打”。耗材上采用热敏打印技术，无需墨盒和硒鼓，并且扫描全能王在普通的热敏纸上做了专业的图层技术处理，字迹可以保存 10 年之久。

扫描全能王相关负责人表示，当前硬件正成为 AI 落地的一个重要场景，作为全球智能扫描软件的引领者，扫描全能王结合用户需求进行场景的进一步细分和深化，通过为用户提供扫描全链路的产品和服务，比如上游的文档电子化，以及下游的 OCR 识别、PDF 编辑、分享传真及打印等各种增值项目，来进一步提升用户体验。

根据前瞻产业研究院的数据显示，2018 年全球智能硬件市场规模为 2138 亿美元，到 2023 年规模将增长至 3628 亿美元 (约 2.5 万亿人民币)。扫描全能王负责人表示，学习打印机是连接数字化生活与在线学习的桥梁，未来公司将会进一步加大在智能硬件上的创新性探索以及品类扩充。