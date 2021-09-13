1899 元，华为激光打印机 PixLab X1 正式发布：搭载鸿蒙 HarmonyOS，靠近配网，一碰打印，轻松换粉

IT之家 9 月 13 日消息 今天晚上，华为举行智慧办公新品发布会，发布 HUAWEI MateBook 13s/14s 等众多新品。还发布了移动应用引擎，将 PC 和手机的应用生态实现融合，实现了打开电脑、玩手机的融合体验。

华为首款搭载 HarmonyOS 的打印机华为 PixLabX1 激光多功能打印机闪亮登场，售价 1899 元，原装粉盒 99 元，原装硒鼓售价 299 元。简约精致的外观，配合悬浮式设计让打印机充满未来科技感。轻触隐藏式触控面板即可唤醒操作，探索多功能打印的未来。

华为 PixLab X1 靠近发现，弹窗配网，最快 20 秒疾速连接。在这里，智慧生活可以和全家分享。

手机打开 NFC，轻轻一碰就打印；远程分享文件，随时随地都能打印；更有教育专区涵盖丰富的打印模板，教辅资料轻松打印！

华为 PixLab X1 采用了可以每分钟打印 28 页的高速引擎；同时支持自动双面打印。打印复印扫描多功能一体，彩色扫描更支持最高 1200dpi 分辨率。

IT之家获悉，华为 PixLab X1 采用抽屉式粉盒，两步更换就搞定；大容量硒鼓，畅打无忧；HiAI 计算能力，支持矫正身份证件的复印排版；便捷实用的打印机，让小白也能轻松操作。

下面是一图看懂华为打印机：