华为王成录：外界对鸿蒙有质疑很正常，其已迈出从 2C 向 2B 关键一步

9 月 14 日下午消息，华为今日宣布推出鸿蒙矿山操作系统，这也是鸿蒙OS首次在 B 端得到应用。

华为消费者业务 AI 与智慧全场景业务部总裁王成录表示，鸿蒙矿山操作系统的推出，意味着鸿蒙生态迈出了从 2C 向 2B 的关键一步，打开了鸿蒙OS更多的想象空间。

他提到，鸿蒙发布之初，外界有很多怀疑，认为鸿蒙是不是安卓换了一个皮。“这种质疑很正常，因为操作系统和芯片的复杂度远远超过任何一个单点技术。”鸿蒙OS最早在 2016 年立项，当时就决定不是做手机系统，而是万物互联的系统。

王成录表示，目前鸿蒙OS 2 用户升级量已超 1 亿，注册应用开发者超 130 万，设备合作伙伴超 1700 家。

他公布了鸿蒙OS开源的最新进展：2020 年 9 月，开放原子开源基金会获捐 OpenHarmony 开源项目后宣布开源，上线 OpenHarmony 1.0 版本；

2020 年 12 月，七家单位成立 OpenHarmony 项目群工作委员会，华为是开源项目贡献者之一，也是开源版本的使用者之一；

2021 年 6 月，上线 OpenHarmony 2.0 Canary 版本，支持多种智能终端设备。

此次华为与国家能源集团联合推出的矿鸿，就是基于 OpenHarmony 开源项目打造。王成录表示，矿鸿的推出，将是工业互联网转型的一大步。