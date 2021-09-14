矿山鸿蒙操作系统“矿鸿”发布，华为煤矿军团董事长：进入矿业不会包打天下

9 月 14 日下午消息，华为今日宣布推出鸿蒙矿山操作系统，这也是鸿蒙OS首次在 B 端得到应用。

华为高级副总裁、煤矿军团董事长邹志磊表示，华为煤矿军团的愿景是，把数字技术带入每一座矿山，构建万物互联的智能矿山；

使命是，联合伙伴打造世界一流的智能矿山解决方案，实现矿山安全、少人无人、绿色高效。

他指出，当前的智能矿山发展面临诸多挑战：

数字基础设施薄弱需补课，工业软件尤其研发工具软件卡脖子，低端生产装备和工控系统升级需新技术赋能；

联接层面，生产装备的连接没有打通，协议七国八制，采集数据的成本高，大量数据孤岛；

工业领域场景碎片化，缺少高附加值应用，企业研发能力弱；

人口红利逐步削减，产能转向质量优先、绿色制造、研发创新、高端智造。

他认为，智能矿山是信息和矿山两个行业的融合。智能矿山建设本质是工业体系架构变革，唯有建设统一架构的工业互联网平台才能彻底解决问题。要打破传统矿山瓶颈，就要实现数字孪生，构建数字世界的智能矿山。

华为智能矿山解决方案采用分层解耦架构、基于华为云及矿鸿生态，使能煤矿智能化。该解决方案涵盖了矿鸿物联、工业承载网、云基础设施、数字平台、矿山应用。其中矿鸿构建矿山统一接口、统一数据格式的底座，为矿山智能化奠定基础。

邹志磊表示，移动互联网过去十年发生的事，未来会在工业互联网再次发生。鸿蒙在矿业的应用潜力，也远远超过预期，将成为下一代工业互联网的底座。

“华为进入矿山领域不会包打天下，也不是要控制这个行业，而是会采用被集成（华为 inside）的模式。“他说，智能矿山的建设需要开放共赢，优势互补，华为将携手伙伴构建智能矿山生态。