中办、国办印发《关于加强网络文明建设的意见》：加强网络空间生态治理，健全防范青少年沉迷网络工作，加强个人信息保护法、数据安全法贯彻实施

IT之家 9 月 14 日消息 据新华社，中共中央办公厅、国务院办公厅今日印发《关于加强网络文明建设的意见》。

《意见》明确，加强网络文明建设的工作目标是文明素养得到新提高，青少年网民网络素养不断提升，网络平台主体责任和行业自律有效落实。

IT之家了解到，《意见》中指出，要加强网络空间思想引领。加强重点理论网站、公众账号、客户端建设，紧密结合中国特色社会主义伟大实践特别是新时代党和国家事业发展新变化新成就，有针对性地开展网上理论宣传活动。

《意见》指出，健全防范青少年沉迷网络工作机制，依法坚决打击和制止青少年网络欺凌，保护青少年在网络空间的合法权益。

强化网络平台责任，加强网站平台社区规则、用户协议建设，引导网络平台增强国家安全意识。加强互联网行业自律，坚持经济效益和社会效益并重的价值导向，督促互联网企业积极履行社会责任。

此外，《意见》还指出，要加强网络空间生态治理。加强个人信息保护法、数据安全法贯彻实施，加快制定修订并实施文化产业促进法、广播电视法、网络犯罪防治法、未成年人网络保护条例、互联网信息服务管理办法等法律法规。

还要深入推进“清朗”、“净网”系列专项行动，深化打击网络违法犯罪，深化公众账号、直播带货、知识问答等领域不文明问题治理，开展互联网领域虚假信息治理。