飞猪给出北京环球影城优速通被退票解决方案：全额退款基础上赔付实际成交金额的 30%

IT之家 9 月 14 日消息 今天 0 时北京环球影城门票正式开售，开售半小时内，平台上中秋期间门票“秒光”，无限次优速通也已售罄，随后有多名网友在社交平台发文称自己在飞猪抢到的环球优速通，在没有主动申请退票的前提下被退票了。

今天早些时候 @飞猪 官微做出回应称，称由于系统访问量和订单量峰值不断刷新，北京环球度假区旗舰店在获取环球优速通库存时，实时对接出现延误问题。因此，一些消费者看到页面显示仍有库存，但在付款后，系统自动识别已无库存，即进行了退款并自动关闭订单。飞猪还称，从发现问题至今，一直在积极配合北京环球度假区落实对上述问题的解决方案。今天 20 点前，将把方案通过官方微博告知大家。

刚刚 @飞猪 给出了此次事件的解决方案，具体方案如下：

对于已经完成付款但因出票失败、订单被取消的环球优速通消费者：

1. 在已经全额退款的基础上，我们将根据《飞猪门票商品服务保障标准》及飞猪平台相关规则另行提供商品实际成交金额的 30% 作为赔付。

2. 同时，北京环球度假区将专门对您开放环球优速通产品的现有剩余库存，如果您仍希望重新下单选择环球优速通产品，请您在 2021 年 9 月 19 日 23 点 59 分之前从后续可选日期中重新下单购买指定日期优速通产品。我们将尽快通过短信等方式通知您开售时间及产品链接。由于所剩库存有限，可能无法满足所有消费者的需求，我们向您道歉。

3. 由于环球优速通产品在到访日前 2 天的 0:00 前可退，之后可能出现部分消费者退款后重新释放库存的情况，您亦可随时关注本平台重新购买。