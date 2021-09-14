雷克沙个人云盘 M2 发布：可插网线/手机一键备份，888 元起

IT之家 9 月 14 日消息 2021 中国闪存市场峰会（CFMS）9 月 14 号在深圳举行。江波龙电子参加了展会，并于今日发布了雷克沙个人云存储 M2。这款产品内置 SoC 芯片，既能充当传统的移动固态硬盘，也可以连接网线当做 NAS，实现手机、电视、电脑等多设备互联访问文件，同时可以为手机备份。

雷克沙 M2 采用金属外壳 USB-C 接口，容量提供 500GB、1TB、2TB 三种。当做移动硬盘时，速度可达 550MB/s，连接网线时可以达到千兆速率（约合 100MB/s 以上）。

功能方面，雷克沙 M2 的客户端 App“Lexar 时光机” 支持图片、视频、文件等数据的一键自动加密备份，减少手机空间占用。该设备同时兼容部分安卓设备的微信、QQ 聊天记录备份。管理方面，App 支持以时间轴、地图坐标、收藏夹等方式查找照片，支持全局文件搜索。

雷克沙 M2 的“手机瘦身”功能支持图片、视频文件压缩和一键还原，为手机释放大量空间。此外，M2 还支持一键分享功能，共享者无需通过使用设备或注册账户，即可访问和下载分享内容，轻松解决传统社交软件分享文件大小限制的问题。

安全方面，M2 采用 App 手势/面部识别功能访问云盘，并通过由江波龙自主开发的 FileDog 硬件加密功能对隐私文件设置加密访问，将个人空间与公共空间分开管理，有效规避空间共享后的隐私泄露风险。另一方面，其自动备份功能可将相册、影音、社交软件等应用运行中所产生的用户数据进行备份，以防数据意外丢失，保证数据的安全可控。

IT之家了解到，雷克沙 M2 最多可以实现 10 位用户同时访问个人云盘的空间容量，每位用户独立。此外，产品还支持迅雷下载、视频转码、多设备同步等功能，系统可以 OTA 远程升级。

以下为雷克沙时光机个人云盘 M2 详细参数：

雷克沙 M2 500GB 版售价 888 元，1TB 版售价 1288 元，2TB 版售价 1988 元，目前均已经开启预售，首发可优惠 90 元。