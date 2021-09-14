《赛博朋克 2077》1.31 版更新发布：修复游戏 Bug 和画面

IT之家 9 月 14 日消息 根据 CDPR 官方消息，《赛博朋克 2077》1.31 版更新今日正式发布，同时为 PC、主机以及 Stadia 平台推出。本次更新的内容没有之前那样多，主要是对于游戏性的微调，以及对 Bug 和画面的修正。

以下为详细更新日志：

游戏性

修正了一个升级一件带有任务标签的物品时，该物品的基础版本不会从物品栏中移除的问题。

修正了一个武器装弹速度专长会延长装弹时间的问题。

修正了蓄力跳的高度。

根据游戏难度调整了敌人的潜行侦测速度。

现在如果拥有专长“根深蒂固”时驾驶摩托车撞车，V 将不再被卡在坠落动画里。

任务和开放世界

祸不单行

修正了一个朱迪无法在扭扭街自己的货车里生成的问题。

失而复得

修正了一个霆威加利纳“蝮蛇”无法在任务区域生成的问题。

现在任务完成后霆威加利纳“蝮蛇”将不再处于无敌状态。

黑拳

修正了一个如果读取 1.22 版本的存档，任务可以在目标“前往决赛”这一步重新激活的问题。

举手之劳

修正了一个玩家抵达交叉路口很久以后，目标“等待流浪者”依然会一直出现在画面上的问题。

修正了一个无法和流浪者交谈计划内容的问题。

流浪者

修正了一个车辆会卡在路障和护栏中间，导致玩家无法回到自己的车上推荐游戏进度的问题。

画面

修正了一个雨后路面没有变湿的问题，这是因为表面变湿系统还在完善中。在版本 1.31 中，湿滑表面的细节应该会更加丰富。

移除了头发和/或眉毛，以防它们在较早的游戏版本中被设为“关闭”。

修正了一个使用技术武器射击会造成瞬间画面闪盲的问题。

举手之劳 : 修正了一个某个场景中卡罗尔的平板缺失或者她会坐在空中的问题。

UI

重新添加了服装插件：挑山、抵抗！、吐息和信步提示内容的描述。

其它

修正了一个由于错误“发生网络错误。请稍后再试”导致玩家无法领取游戏内注册奖励的问题。

据IT之家了解《赛博朋克 2077》1.3 版本更新于 8 月 18 日发布，新增了免费的 DLC，同时改进了开车时的小地图缩放水平。这一更新对游戏平衡性进行了调整，进行了大量优化。