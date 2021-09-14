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《赛博朋克 2077》1.31 版更新发布：修复游戏 Bug 和画面

2021/9/14 19:55:43 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 9 月 14 日消息 根据 CDPR 官方消息，《赛博朋克 2077》1.31 版更新今日正式发布，同时为 PC、主机以及 Stadia 平台推出。本次更新的内容没有之前那样多，主要是对于游戏性的微调，以及对 Bug 和画面的修正。

以下为详细更新日志：

游戏性

修正了一个升级一件带有任务标签的物品时，该物品的基础版本不会从物品栏中移除的问题。

修正了一个武器装弹速度专长会延长装弹时间的问题。

修正了蓄力跳的高度。

根据游戏难度调整了敌人的潜行侦测速度。

现在如果拥有专长“根深蒂固”时驾驶摩托车撞车，V 将不再被卡在坠落动画里。

任务和开放世界

祸不单行

  • 修正了一个朱迪无法在扭扭街自己的货车里生成的问题。

失而复得

  • 修正了一个霆威加利纳“蝮蛇”无法在任务区域生成的问题。

  • 现在任务完成后霆威加利纳“蝮蛇”将不再处于无敌状态。

黑拳

  • 修正了一个如果读取 1.22 版本的存档，任务可以在目标“前往决赛”这一步重新激活的问题。

举手之劳

  • 修正了一个玩家抵达交叉路口很久以后，目标“等待流浪者”依然会一直出现在画面上的问题。

  • 修正了一个无法和流浪者交谈计划内容的问题。

流浪者

  • 修正了一个车辆会卡在路障和护栏中间，导致玩家无法回到自己的车上推荐游戏进度的问题。

画面

  • 修正了一个雨后路面没有变湿的问题，这是因为表面变湿系统还在完善中。在版本 1.31 中，湿滑表面的细节应该会更加丰富。

  • 移除了头发和/或眉毛，以防它们在较早的游戏版本中被设为“关闭”。

  • 修正了一个使用技术武器射击会造成瞬间画面闪盲的问题。

  • 举手之劳 : 修正了一个某个场景中卡罗尔的平板缺失或者她会坐在空中的问题。

UI

重新添加了服装插件：挑山、抵抗！、吐息和信步提示内容的描述。

其它

修正了一个由于错误“发生网络错误。请稍后再试”导致玩家无法领取游戏内注册奖励的问题。

据IT之家了解《赛博朋克 2077》1.3 版本更新于 8 月 18 日发布，新增了免费的 DLC，同时改进了开车时的小地图缩放水平。这一更新对游戏平衡性进行了调整，进行了大量优化。

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关键词：赛博朋克 2077游戏更新

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