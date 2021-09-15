9 月 14 日晚间消息，美团今日发布公告称，该平台于 9 月 14 日再次向所有合作商发送《关于禁止要求骑手注册个体工商户的通知》，对此态度进行重申并提出明确具体要求，并将在下周完成所有合作商的承诺函签署，进一步加强平台监管。

美团还表示，未来，我们将继续从保障骑手收入发放、科学确定劳动强度、完善骑手社会保障、落实安全卫生责任、健全骑手申诉机制、推动骑手职业发展等六个方面，进一步落实相关政策要求，采取更大力度，保障新就业形态劳动者的权益。

近日，外卖平台用工问题再受关注。有媒体报道称外卖平台强制性要求所有骑手注册个体工商户，从而规避用工主体责任，是“上有政策，下有对策”。

以下为公告原文：

美团重申“严禁诱导和强迫骑手注册成个体工商户”的说明

今年 7 月，人社部等八部门联合发布《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》，市场监管总局等七部门发布《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，相关政策文件出台后，我们第一时间组织了集体学习，坚决落实主体责任并进行逐条对照自查改进。

在此基础上，为了进一步落实政策文件精神和各专项的推进，9 月 8 日，我们面向 1103 家外卖合作商发出《关于新就业形态劳动者权益保护的倡议》，并召开视频会议进行专项学习宣导，其中针对个体户用工的专项问题，明确提出“严禁诱导和强迫劳动者注册为个体工商户以规避用工责任”的要求，规范配送合作商用工行为。

9 月 10 日，人社部会同交通运输部、市场监管总局、全国总工 会联合召开了保障新就业形态劳动者权益的行政指导会，我们也就相关工作进展进行了汇报。

9 月 14 日，我们再次向所有合作商发送《关于禁止要求骑手注册个体工商户的通知》，对此态度进行重申并提出明确具体要求，并将在下周完成所有合作商的承诺函签署，进一步加强平台监管。

我们的骑手投诉热线也将重点保障骑手劳动权益，即日起骑手如果遇到被诱导或强迫注册个体工商户的行为，可以直接致电 10101777，我们将在 24 小时内跟进处理。

随着相关政策文件的出台，作为新就业形态劳动者之一的外卖骑手劳动权益保障政策得到了清晰的政策规定，这对新业态劳动者是个利好，对于平台经济同样是个重要的方向指引。

目前，我们已率先响应国家号召，积极对接筹备骑手职业伤害保障计划的试点工作，解决骑手工作后顾之忧。未来，我们将继续从保障骑手收入发放、科学确定劳动强度、完善骑手社会保障、落实安全卫生责任、健全骑手申诉机制、推动骑手职业发展等六个方面，进一步落实相关政策要求，采取更大力度，保障新就业形态劳动者的权益。

骑手是美团重要的伙伴，在骑手劳动权益保障上，我们需要更多改进，需要做得更好。感谢大家的关注、监督和鞭策。

美团外卖

2021 年 9 月 14 日