苹果秋季新品发布会一文汇总：iPhone 13/Pro 加量还减价，这回真的香

北京时间 9 月 15 日凌晨 01:00，苹果在线上举行了今年秋季的第一场新品发布会，本次发布会的重头戏是 iPhone 13 系列手机的推出，当然还有其他备受关注的新品和看点。目前发布会已经结束，IT之家第一时间将本次发布会的内容提炼汇总给大家，方便没有熬夜的朋友快速掌握关键点。

一、iPhone 13 系列手机

本次秋季新品发布会，苹果一共发布了 4 款 iPhone 13 系列手机，分别是 iPhone13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。

1、iPhone 13 和 iPhone 13 mini

A15 仿生芯片

苹果 iPhone 13/mini 首先的看点是搭载了 A15 仿生芯片，这款芯片采用 5nm 工艺，集成了 150 亿个晶体管。核心架构方面，它采用 6 核 CPU，包括 2 个性能核心和 4 个能效核心，整体性能拥有 50% 的提升；同时 A15 仿生芯片集成了 4 核 GPU，图形处理性能领先优势达 30%。AI 方面，A15 仿生芯片搭载了 16 核神经网络引擎，每秒能进行 15.8 万亿次运算。

此外，A15 仿生芯片还采用了新一代图像信号处理器，并整合了最新的计算摄影技术，并包括新的显示引擎、新的视频编码器和解码器以及 2 倍的系统缓存。

新的双摄系统

iPhone 13 和 iPhone 13 mini 背后的双摄系统在外观上做了调整，两枚摄像头呈对角线设计，包括一枚 1200 万像素ƒ/1.6 光圈的广角主摄和一枚 1200 万像素ƒ/2.4 光圈、120° 视角的超广角摄像头。新的摄像系统可实现 2 倍光学变焦和最高 5 倍数码变焦。

iPhone 13/mini 的广角主摄都开始支持之前 iPhone 12 Pro Max 才有的传感器位移光学图像防抖技术，加上迄今为止最大的感光元件，让 iPhone 13/mini 在低光环境下有 50% 的进光量提升。

电影效果模式

苹果在 iPhone 13 系列上引入了一项全新的视频拍摄功能，即电影效果模式，这个模式利用强大的神经网络引擎，助大家在拍视频时自动营造如电影镜头般优美的景深和顺畅转换的焦点。它可以对即将入镜的主体进行预判，并在适当的时机自动聚焦到新主体上，让大家轻松拍出电影感十足的视频大片。

电影效果模式也支持视频拍完后对景深和对焦效果进行调整，同时也支持拍摄杜比视界 HDR 视频。

摄影风格

iPhone 13 系列还加入了一项名为摄影风格的拍照模式，能够在照片拍摄图像渲染的过程中针对单个画面帧进行个人摄影风格的渲染，助你为照片创造出个人特色。这和直接加滤镜不同，这些风格会针对性地应用到需要调整的局部，同时保持人物原本自然的肤色。

目前你可以选择高对比度、高饱和度、暖色调和冷色调四种风格。

原深感摄像头升级，刘海变窄

iPhone 13/mini 上，苹果在保证前置原深感摄像头功能不便的前提下降刘海的面积缩小了，所占空间比之前小 20%。同时原深感摄像头也支持后置摄像头的独特技术，如电影效果模式、摄影风格、杜比视界 HDR、智能 HDR4、夜间模式等等。

其他看点

iPhone 13 搭载的是 6.1 英寸的超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 13 屏幕尺寸为 5.4 英寸，覆盖超瓷晶面板，两者存储容量 128GB 起步，iPhone 13 续航最高增加 2.5 小时，iPhone 13 mini 续航最高增加 1.5 小时。

配色方面，iPhone 13 和 iPhone 13 mini 都包含红色、星光色、午夜色、蓝色、粉色五种颜色。

国行售价有所降低

iPhone 13 mini 国行售价：

・ 128GB：5199 元；

・ 256GB：5999 元；

・ 512GB：7599 元。

iPhone 13 国行售价：

・ 128GB：5999 元；

・ 256GB：6799 元；

・ 512GB：8399 元。

两款产品将于 2021 年 9 月 17 日晚 8 点开启预购，9 月 24 日发售。产品支持 Apple Trade In 换购计划，可以使用旧机型折现。

2、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max

影像系统提升

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 都采用后置三摄系统，包括 1200 万像素ƒ/1.5 光圈的广角摄像头、1200 万像素ƒ/2.8 光圈的长焦摄像头和 1200 万像素ƒ/1.8 光圈、120° 视角的超广角摄像头。两款手机都可支持 3 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小) 以及最高可达 15 倍数码变焦。

支持微距拍摄

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的一个重要升级是支持微距拍摄，这主要得益于超广角摄像头重新设计的镜头和强大的自动对焦系统，让对焦距离可以贴近到 2 厘米，并且 iPhone 13 Pro 系列的微距拍摄不仅可拍摄微距照片，还能拍摄微距视频，微距视频还能拍摄微距慢动作和延时摄影。

夜拍更出色

iPhone 13 Pro 系列的广角摄像头拥有 2.2 倍的夜拍光线捕捉能力，超广角光线捕捉能力提升 92%，另外，两款手机的长焦摄像头现在也支持夜间模式了，夜间模式登陆到所有摄像头。

可以拍摄、剪辑和分享 ProRes 格式视频

iPhone 13 Pro 系列还将首次实现以 ProRes 或杜比视界拍摄及剪辑，支持一站式专业影像制作。这个功能会在后续推出。

支持 ProMotion 高刷新率技术

iPhone 13 Pro 系列为 iPhone 首次带来了 ProMotion 高刷新率屏幕技术，支持 120Hz ProMotion 自适应刷新率。刷新频率可在每秒 10 次到 120 次之间自由调整。屏幕会在你需要极端的图形性能时，智能地提高刷新率；在对性能要求不高时，降低刷新率以节省电量；甚至还会根据你在浏览时手指移动的速度，自然地适配刷新率。

其他看点

iPhone 13 Pro 屏幕尺寸为 6.1 英寸，iPhone 13 Pro Max 屏幕尺寸为 6.7 英寸，均采用超瓷晶面板，并且屏幕为定制 OLED，户外亮度提升 25%，峰值亮度可达 1200 尼特。续航方面，iPhone 13 Pro 电池续航最高提升 1.5 小时，iPhone 13 Pro Max 电池续航最高提升 2.5 小时。

配色方面，iPhone 13 Pro 系列拥有石墨色、金色、银色、远峰蓝四种颜色。两款手机均为 128GB 存储起步，最高支持 1TB 存储。

国行售价继续降低

iPhone 13 Pro 国行售价：

・ 128GB 版本售价：7999 元；

・ 256GB 版本售价：8799 元；

・ 512GB 版本售价：10399 元；

・ 1TB 版本售价：11999 元。

iPhone 13 Pro Max 国行售价：

・ 128GB 版本售价：8999 元；

・ 256GB 版本售价：9799 元；

・ 512GB 版本售价：11399 元；

・ 1TB 版本售价：12999 元。

两款产品将于 2021 年 9 月 17 日晚 8 点开启预购，9 月 24 日发售。产品支持 Apple Trade In 换购计划，可以使用旧机型折现。

二、全新 iPad 和 iPad mini

苹果在本次发布会上还推出了两款 iPad，分别是 10.2 英寸的新 iPad 与全新 8.3 英寸的 iPad mini。

1、8.3 英寸新款 iPad mini

新款 iPad mini 最显著的特点是采用了新的外观设计，整个造型向 iPad Pro 靠拢，窄边框、直角中框，同时依然保持着整体外观的紧凑小巧。同时新款 iPad mini 将触控 ID 整合至顶部按钮，并支持 Apple Pencil（第二代），可将其通过磁力吸附在设备上，进行无线充电和配对。

新款 iPad mini 提供粉色、星光色、紫色、深空灰四种绚彩外观，屏幕为 Liquid 视网膜显示屏，支持 00 尼特屏幕亮度、P3 广色域支持、抗反射屏幕涂层、原彩显示技术等。

同时新款 iPad mini 还搭载了 A15 仿生芯片，配备 1200 万像素超广角前置摄像头，可以实现人物居中功能，可自动调整摄像头，随用户进行移动，令用户始终居于画面中央。

另外，新款 iPad mini 还支持 5G，理想状态下，iPad mini 接入 5G 网络后的数据传输速度峰值最高可达 3.5Gbps，还有 Wi-Fi 也升级到了 Wi-Fi 6。同时，iPad mini 采用 USB-C 接口，数据传输速度最高可达 5Gbps，与上一代相比速度提升最高可达 10 倍。

最后，苹果还为新款 iPad mini 设计了全新智能双面夹，这是一款纤薄轻巧的保护壳，具备开盖唤醒、合盖休眠的功能，提供黑色、白色、绛樱桃色、英伦薰衣草色和亮光橙色。

新款 iPad mini 无线局域网机型的起售价为 RMB3,799 （人民币），无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB4,999（人民币），提供 64GB 和 256GB 两种容量选择。即日起接受订购，并将于 9 月 24 日（星期五）正式发售。

2、10.2 英寸的新 iPad

全新的 10.2 英寸 iPad 依然采用老式 iPad 的设计，搭载强大的 A13 仿生芯片，性能较上一代机型提升最高可达 20%。

得益于新的 1200 万像素超广角前置摄像头和神经网络引擎，新款 iPad 也可提供与 iPad Pro 同样的人物居中功能，从而让用户获得更具互动性的视频通话体验。

同时，iPad 的 10.2 英寸视网膜显示屏首次支持原彩显示。这得益于全新升级的环境光传感器，能够基于环境光色温调整屏幕显示。

还有，新款 iPad 起始容量为 64GB，为上一代机型的两倍，用户如需存储更多 app、游戏、照片和视频，可选择 256GB 容量的机型。

新 iPad 无线局域网机型的起售价为 RMB2,499（人民币），无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB3,499（人民币），提供银色和深空灰色两种配色选择。即日起接受订购，并将于 9 月 24 日（星期五）正式发售。

三、 Apple Watch Series 7

本次秋季新品发布会还有一款重要新品，就是苹果 Apple Watch Series 7。全新 Apple Watch Series 7 的外观与前代产品有些不同。现在显示屏几乎到了表壳的边缘，同时表盘外框更加圆润，看起来更有科技感。

同时，Apple Watch Series 7 屏占比比上代增大了 20%，屏幕边框比上代窄了 40%，最高亮度提升 70%。

Apple Watch Series 7 屏幕表面采用更坚硬的抗震裂的水晶玻璃，并且支持 IP6X 等级的防尘。续航上，这款表可以支持 18 小时的续航，充电线采用 USB-C 之后充电速度更快，官方称比上代快 33%。

尺寸上也有变化，小号 Apple Watch Series 7 从 40 毫米升级到 41 毫米，大号 Apple Watch Series 7 从 44 毫米升级 45 毫米。这使得这些手表成为迄今为止最大的苹果手表。

软件层面， Watch OS 8 增加了一些新功能。户外骑行现在将有更好的支持，当你在红绿灯前停下来或只是为了休息时，应该自动暂停锻炼。摔倒支持现在也将出现在锻炼中，所以如果你在残酷的 HIIT 锻炼中摔坏了自行车或严重绊倒，手表将提供紧急联系服务。

Apple Watch Series 7 起售价为 399 美元，今秋上市，截至发稿还不清楚国行版本的售价和上市时间。此外，Apple Watch Series 3 将继续存在，起售价降低到 199 美元，Apple Watch SE 起售价为 279 美元。

四、Fitness+ 健身订阅服务

除了上面这几款硬件产品，苹果还在今天的发布会上推出了升级版 Apple Fitness+ 健身订阅服务。该服务适用于“健身”App，目前已经搭载于 iPhone、Apple Watch、Apple TV 等设备，提供多种健身课程，用户可以结合 Apple Watch 智能手表实时监控运动指标。

在升级版 Fitness+ 健身订阅服务中，苹果新增了普拉提、冥想课程，前者注重训练核心力量以及敏捷度，后者有助于使心情平静放送，调整大脑。此外，苹果还增加了滑雪训练的课程，由两届世界冠军指导，帮助人们在陆上训练滑雪所需的力量。

全新 Fitness+ 订阅服务将于今年晚秋期间在额外 15 个国家和地区推出，价格在美国为每月 9.99 美元（约 64.44 元人民币）或每年 79.99 美元（约 515.94 元人民币），首次使用的用户可以免费试用 1 个月，购买 Apple Watch Series 7 的用户可以免费获得 3 个月的订阅。

五、其他相关信息