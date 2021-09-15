V 社 Steam Deck 掌机已向开发人员发货

IT之家 9 月 15 日消息 Valve 于 2021 年 7 月正式发布了 Steam Deck 游戏掌机。这款设备搭载 AMD 定制处理器，内置 RDNA 2 架构 GPU，7 英寸屏幕分辨率 1280×800，预计 2022 年向国内发货。

据 The Verge 报道，Steam Deck 掌机的早期版本已向开发人员发货，根据 Valve 官方的说法，提供给开发人员的是“工程验证测试构建”版本，与将出货给客户的设备版本“功能相同”。

“开发工具包计划让我们有机会指导游戏开发者，将他们的游戏放在 Steam Deck 中，同时继续收集他们的反馈，为年底的正式发布做准备。”

IT之家了解到，Steam Deck 掌机能够运行 3A 大作，采用基于 Linux 开发的系统。掌机正面具有多个按键，以及两个机械摇杆，官方表示摇杆经过了特殊设计，保证了使用寿命。这款掌机顶部具有 Type-C 接口，内置主动散热风扇，同时背面、顶部也有多个游戏按键。

Steam Deck 基础版本配备 64GB eMMC 存储，售价 399 美元（约 2589.51 元人民币）；256GB 容量版则使用 NVMe 固态硬盘，售价 529 美元（约 3433.21 元人民币）；512GB 版本同样采用 NVMe 固态硬盘，同时屏幕表面配备高级防眩光蚀刻玻璃，附赠独家便携盒以及虚拟键盘主题、独家 Steam 社区个人资料捆绑包，售价 649 美元（约 4212.01 元人民币）。