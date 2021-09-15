NASA 向蓝色起源等 5 家公司授予 1.46 亿 美元合同：开发月球登陆器概念

北京时间 9 月 15 日消息，据报道，美国国家航空航天局（NASA）向包括 SpaceX、蓝色起源和 Dynetics 在内的 5 家公司授予总计 1.46 亿美元的合同，为其阿尔忒弥斯（Artemis）计划开发登陆器概念。

其中，蓝色起源获得 2650 万美元，Dynetics 获得 4080 万美元，洛克希德马丁获得 3520 万美元，Northrop Grumman 获得 3480 万美元，SpaceX 获得 940 万美元。只有两家提交提案的公司没有获得合同授予，分别是 Blue Ridge Nebula Starlines 和 Cook & Chevalier Enterprises。

7 月初发布的招标文件称，这些合同的目标是“与潜在的商业伙伴进行概念研究，维持 HLS 运营发展概念（地面和飞行），从事降低风险的活动。”

具体来说，就是要选出能够开发登陆器设计概念的公司，包括进行组件测试，评估性能和安全性等指标。

这些奖金与今年早些时候授予 SpaceX 的人类登陆系统（HLS）合同相互独立 —— 蓝色起源和 Dynetics 都针对之前的那笔合同向政府监管者提出异议，蓝色起源甚至起诉了 NASA。

不过，这些合同的最终结果可以决定此后几年时间的登陆器开发合同授予对象。NASA 在声明中说：“这些公司的工作最终将有助于塑造 NASA 未来的战略和要求，为宇航员提供从月球轨道到月球表面的常规运输。”

阿尔忒弥斯计划成立于 2020 年，共包含多个目标，除了要在阿波罗计划之后首次让人类重返月球外，还要在 2020 年代末实现人类登月的常态化。

事实上，NASA 的脚步没有停留在月球，他们还希望进行星际探索，包括将人类送往火星。