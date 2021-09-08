NASA 局长：蓝色起源“完全有权利”提起诉讼

9 月 8 日消息，美国国家航空航天局（NASA）局长比尔・纳尔逊（Bill Nelson ）日前在谈到蓝色起源就开发登月舱合同提起的诉讼时表示，“他们完全有权利”进行起诉。

纳尔逊表示，他本人对蓝色起源在丢掉一份开发登月舱的 NASA 合同后，通过一切合法途径寻求有利结果的举动并不感到意外。

纳尔逊说，“他们有上诉权，而且他们选择了行使这一权利。根据法律，他们完全有权利这么做，而且最终会有一个结果。然后我们将继续前进。”

近 5 个月前，NASA 选择 SpaceX 为阿尔忒弥斯载人登月计划设计和开发人类着陆系统（HLS）。合同敲定后，蓝色起源和另一家竞标方 Dynamics 都向美国政府问责局 (GAO）提出抗议，但今年 7 月下旬 GAO 驳回了两家的抗议。

Dynamics 的行动到此为止。但蓝色起源随后继续提起法律诉讼并发起一系列公关活动，称 SpaceX 计划打造的登月舱“非常复杂，风险很高”。今年 8 月份，蓝色起源向美国联邦法院正式起诉 NASA，导致 SpaceX 开发登月舱的计划再度搁置。

蓝色起源的所作所为在太空界引发一片哗然，但并没有阻止其不断发起相应行动。NASA 局长在公开场合并未对蓝色起源提起诉讼的举措表示强烈反对。

纳尔逊是在上周访问 NASA 休斯顿约翰逊航天中心时这样说的。纳尔逊说，NASA 最终选择一家公司开发登月舱的决定合理，因为美国国会拨付的资金远少于选择不同公司开发多款登月舱所需的资金。

纳尔逊说：“NASA 的钱只够为在月球上演示登月舱效果的第一次竞争做出选择。”他补充说，“而且 NASA 只选择了其中一家竞争者。但是我们想要让所有能登上月球的登月舱开展竞争，也就是我们所谓的未来 10 年到 15 年的持续登陆。因此我们必须获得额外资源，让竞争继续下去。”

到目前为止，NASA 还没能获得这笔额外资金。虽然有三个潜在预算渠道可以做到这一点，但都不是很确定。今年早些时候，美国参议院商务委员会主席玛丽亚・坎特韦尔 (Maria Cantwell) 在 NASA 授权法案中为开发第二种登月舱增加了 100 亿美元。但这一法案似乎不会在美国众议院获得通过。

第二个选择是通过 2022 年预算程序增加资金。美国参议院还没有公布 NASA 明年的预算提案。在此前通过的 2021 年预算中，美国国会没有为第二款登月舱提供资金。然而在 2022 年预算尚未确定的过程中，一切皆有可能。

最后，尼尔森建议 4.5 万亿美元的基础设施法案能有 100 亿美元用于开发第二款登月舱。然而，在一份概述潜在项目的法案草案中，美国众议院并没有为人类着陆系统提供额外资金。