富士康万元奖金招人赶工苹果 iPhone 13/Pro，每天入职上万人

IT之家 9 月 15 日消息 今天凌晨苹果发布了全新的 iPhone 13 系列新机，虽然还是稳扎稳打的风格，但售价的降低预计还是会大卖一波。而对于富士康郑州厂区，也迎来了一年一度的生产旺季。

据每日经济新闻报道，为了迅速招到更多人，富士康用了最直接的办法 —— 发钱。据公众号“富士康 iDPBG 郑州普工招募”，8 月 15 日起，入职奖金最高 12700 元。

郑州厂区在招工宣传中表示，已进入新机种量产高峰期，截止到九月底，新增用工需求 20 万人。这几乎相当于短时间内重新召集装满一座工厂的人，临时工暴增，迅速填补进产线。

对此，据富士康郑州科技园副总经理王雪称，政府也帮忙想了很多办法，航空港实验区管委会牵头，政府、专家、富士康三方联合成立了“富士康疫情防控部”工作专班和“富士康员工运输工作小组”，统筹做好招工和防疫工作，以强有力的措施确保企业生产形势稳定。航空港实验区调集了 100 辆大巴车“点对点”接送求职者。截至 8 月 20 日，先期运行的 25 个点已安全运送 2 万多位求职者来到富士康。

富士康国贸招募中心负责人朱峰透露，政府协助我们设立了 24 小时核酸检测点，专车到达后第一时间检测，之后入住中转宿舍，待检测结果出来后再办理入职手续，现在富士康每天新入职员工超过一万人。