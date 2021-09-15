Redmi K50 工程机曝光：三星 E5 高刷屏 + 120W 快充，非顶配独享

今年 3 月，小米发布了 Redmi K40 系列机型，包含 K40、K40 Pro 和 K40 Pro + 三个版本，自上市之后便饱受好评，是截至目前 K 系列最受欢迎的产品。随着下半年竞争最激烈的时段的到来，不少消费者也越发期待着下一代产品 —— 全新的 K50 系列的亮相。现在有最新消息，近日有数码博主进一步带来了据称是该机工程机的更多配置细节。

据数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的 Redmi K50 系列将三星最新一代的 E5 材质 OLED 高刷屏，显示效果将得到大幅度提升。该机还将搭载百瓦快充，预计至少是 120W 快充规格，这也是 Redmi 旗下机型首次支持百瓦快充，其使用体验和性价比都会再度得到升级。值得注意的是，该博主同时还表示，以上两项顶级配置并非顶配版独享。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi K50 系列将依旧包含 K50、K50 Pro 和 K50 Pro + 三个版本，继续采用开孔全面屏设计，其中顶配版将配备 2K 级屏幕，并将支持 1-120Hz 可变刷新率；将搭载高通下一代顶级旗舰芯片骁龙 898，该芯片将在 11 月左右发布，将采用三丛集 CPU 的设计，其中超大核心频率达 3.09GHz，大核心频率为 2.4GHz，小核心频率为 1.8GHz，其中 3.09GHz 的大核心将采用全新一代 Cortex-X2 设计，安兔兔跑分可能将首次突破百万。

据悉，全新的 Redmi K50 系列最早将在下半年与大家见面，鉴于骁龙 898 的因素，该机必将在小米 12 之后，而小米 12 预计会在 12 月发布。更多详细信息，我们拭目以待。