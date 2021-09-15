魅族 18s 新一代小屏满血旗舰亮相：依旧 162g，轻得很

IT之家 9 月 15 日消息 魅族官方昨日宣布将于 9 月 22 日 15:30 举行有点东西秋季新品发布会，届时将推出魅族 18s、18s Pro、18X 三款旗舰，还有 Flyme、Lipro、PANDAER 等 30+ 款新品。

今日魅族放出了魅族 18s 的官图，并表示：“魅族 18s 新一代小屏满血旗舰依旧 162g，轻得很。”从官方放出的图片来看，魅族 18s 跟魅族 18 相比外观没有变化，采用了居中打孔屏，四边框极窄，后置三摄，边框比较圆润。

IT之家了解到，魅族 18X/18s/18s Pro 此前已经入网，从入网信息来看，魅族 18X 搭载骁龙 870，采用了 6.5" 120HZ OLED 直屏，内置 4200mAh 电池，支持 30W 快充，还有 64MP 三摄等。

魅族 18s 拥有灰、蓝、白三种配色，机身尺寸为 152.4×69.2×8.18mm，重 162 克，采用 6.2 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏幕。CPU 主频为 2.95GHz（预计为骁龙 888+），配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 3910mAh 电池，支持 36W 快充，搭载 Android 11 操作系统，采用 6400 万 + 1600 万 + 800 万像素三摄组合。

魅族 18s Pro 拥有银、蓝、白三种配色，机身尺寸为 162.5×73×8.1mm，重 189 克，采用 6.7 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏幕。CPU 主频同样为 2.95GHz（预计为骁龙 888+），配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 4410mAh 电池，支持 40W 快充，搭载 Android 11 操作系统，采用 5000 万 + 3200 万 + 800 万 + 30 万像素相机组合。