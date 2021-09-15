看好明年需求，消息称美国笔记本电脑厂商正加大芯片采购量

据业内消息人士透露，美国笔记本电脑厂商已经加快了芯片订单的步伐，要求第四季度和明年获得更多的供应。

digitimes 报道指出，消息人士称，美国厂商仍然看好 2022 年的笔记本电脑需求，尤其是企业领域。如果企业需求保持强劲，他们扩大芯片订单的策略不仅可以提振销量，这也将导致他们的竞争对手继续受到零部件短缺的限制。

“与品牌厂商对 2021 年下半年和 2022 年全年的企业级市场的持乐观态度相比，渠道零售商则相当保守，因为他们预计 2022 年笔记本电脑的整体出货量上升的机会微乎其微，主要专注于消费者领域的品牌供应商可能会遭遇出货大幅下滑。”消息人士说道，“尽管预计 2022 年企业级市场将出现 PC 替代趋势，但其出货量不足以抵消消费领域的下滑。此外，英特尔和 AMD 的新平台不太可能在 2022 年推动消费领域的销售。”

据悉，除了美国品牌外，华硕也一直在积极确保其零部件供应，并已与上游供应商签订了 2021 年第四季度和 2022 年全年产能的长期合同。

另外，消息人士称，到目前为止，大多数供应商 2022 年的订单可见度仍不清楚，他们不太可能在 2021 年底前获得更多市场信息。