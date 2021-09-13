华为 MateBook 13s/14s 发布：英特尔 11 代标压处理器，在电脑上像手机一样刷 App

IT之家 9 月 13 日消息 在今天的发布会上，华为推出两款笔记本电脑新品 ——MateBook 13s 和 14s，价格 6999 元起，拥有锐薄金属机身，前者轻至 1.32kg、后者 1.43kg，提供云杉绿、深空灰、皓月银配色，可实现多设备智慧协同，将于 9 月 25 日正式发售。

华为 MateBook 13s：

i5-11300H/16GB/512GB/锐炬 Xe，6999 元

i7-11370H/16GB/512GB/锐炬 Xe，7999 元 华为 MateBook 14s：

i5-11300H/16GB/512GB/RTX 3050Ti，6999 元

i7-11370H/16GB/512GB/锐炬 Xe，7999 元

i7-11370H/16GB/1TB/锐炬 Xe，8999 元

华为 MateBook 13s、MateBook 14s 均采用触控屏，搭载华为移动应用，首次将 PC 应用生态和移动应用生态整合到一起，让用户在一台电脑上同时享受 Windows 带来的生产力与华为丰富的移动应用生态。

此外，华为今日还为老机型推出华为移动应用引擎公测计划，首批旧机型 9 月 25 日开始、第二批机型 10 月 25 日开始。

通过华为移动应用引擎，用户可以在电脑上像手机一样刷移动 App，在电脑上实现和手机上一样的使用体验。

IT之家了解到，这两款笔记本电脑搭载高性能酷睿标压处理器，升级鲨鱼鳍散热系统，拥有 2520 × 1680 高分辨率显示屏，最高 90Hz 刷新率，硬件级低蓝光，最高可达 13 小时续航，而且支持超级快充，充电 15 分钟就可办公 3 小时。

其他方面，华为 MateBook 13s/14s 的的 B 面提供有“极点”摄像头，支持人脸解锁，还有华为自研全自动激光精焊技术加持，而且还能同时兼顾 90% 屏占比的全面屏体验。

除此之外，这两款笔记本电脑还支持华为 SOUND 支持的沉浸立体声，带来更开阔饱满的沉浸立体声；开启静谧空间通话，识别并过滤人声干扰，高效远程办公；更有全新智慧语音，助你快速转写文字，“出口成章”。