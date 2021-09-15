领先特斯拉和通用，Rivian 成为首家交付电动皮卡车企

IT之家 9 月 15 日消息 Rivian 创始人兼首席执行官 RJ Scaringe 在推特上宣布，Rivian 第一辆 R1T 皮卡已经从伊利诺斯州 Normal 工厂下线。此前，Rivian 电动皮卡的生产多次宣布推迟。

“经过几个月的试生产，今天早上我们第一辆客户的车在 Normal 下线了。我们团队的共同努力使这一刻成为可能。我已经迫不及待地想把这些交付到我们顾客手中。”

IT之家了解到，Rivian 目前已经推出了 R1T 电动皮卡、R1S 电动 SUV 汽车，不过交付时间都在 9 月份或之后。

此前有消息称，Rivian 已提交 IPO（首次公开招股）申请，寻求约 800 亿美元的估值，IPO 的消息引发了马斯克的一番嘲讽。马斯克表示：“我不想无理取闹，但是他们应该在 IPO 之前，为每 10 亿美元估值至少交付一辆车。”

当前，Rivian 是特斯拉的主要竞争对手之一，支持者包括亚马逊和福特汽车等，并筹集了约 105 亿美元资金。Rivian 的 R1T 电动皮卡于去年 11 月份开始接受预订，起售价为 7.5 万美元，续航里程为 300 英里（约 483 公里），将与特斯拉的 Cybertruck 电动皮卡、福特的 F-150 EV 和通用汽车的悍马 EV 等展开竞争。