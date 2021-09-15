OPPO Find X3 开启 ColorOS 12 × Android 12 内测申请

IT之家 9 月 15 日消息 OPPO 此前宣布 OPPO Find X3 Pro、一加 9/9 Pro 三款机型开启 ColorOS 12 × Android 12 内测招募，据IT之家网友 @Sora 空冥 投稿，OPPO Find X3 也开启了内测招募。

本次招募机型为 OPPO Find X3（PEDM00），招募时间为 9 月 15 日 11:00 -9 月 16 日 11:00，招募人数为 300 人。

官方表示，升级内测版本尚处于开发阶段，其运行效果不像正式版本那样稳定，版本可能存在部分 Bug、耗电异常等问题。如果您追求手机长期稳定使用，请慎重报名。

IT之家了解到，ColorOS 12 内测版风险有：

当前仍有较多常用三方应用与安卓 12 不兼容，如高德地图、中国工商银行、中国银行、招商银行、快手；

相机概率性出现卡顿、闪退和停止运行情况；开启摄像头，屏幕录制自动退出；

控制中心下拉设置项里无单手模式；

升级后，静音模式变成铃声模式；

双卡模式下，卡一关闭 5G，状态仍显示 5G；

播放视频时，连接 Enco X，声音从扬声器播放；

连接蓝牙耳机异常弹出驾驶模式提示；

桌面图标显示概率消失。

OPPO Find X3 用户需要将手机升级到 A.28 版本，然后点此填写问卷，答题得分越高通过审核几率越高。