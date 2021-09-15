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消息称 80 后年轻干部小米王腾担任中国区销售运营一部负责人，向卢伟冰汇报

2021/9/15 20:12:26 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 15 日消息 据晚点 LatePost 报道，小米手机中国市场的核心职位 —— 小米中国区销售运营一部负责人发生变动。

消息称，80 后年轻干部王腾近期接替金山时期就跟随雷军的小米早期员工、小米中国区销售运营一部总经理朱磊，主持该部日常工作，职位仍为副总经理，向中国区总裁卢伟冰汇报。朱磊转任中国区政委，主要负责文化、组织建设和跨部门协同工作。

IT之家获悉，目前王腾的微博认证为小米公司 Redmi 产品总监，此前曾参与推出了 Redmi K40 等多款 Redmi 手机。

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关键词：王腾小米手机Redmi

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