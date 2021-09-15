【IT之家评测室】灵耀 Pro16 评测：全球首款 16 寸 4K OLED 全能本

如今的笔记本市场可以说是越来越无聊了，大部分电脑都用着差不多的方案、差不多的配置进行排列组合，最后生产出一堆差不多的产品。但华硕总能给我们来点新花样，只要你预算给够，华硕就能给你许多全世界独一份的黑科技。比如我们今天的主角灵耀 Pro16，它就拥有全球首块 16 寸 4K OLED 屏幕和全球首个 DialPad 虚拟旋钮。

IT之家此次也是率先拿到了零度黑版的灵耀 Pro16，在本文中我们就来看看这台“游戏性能轻薄创作本”吧。具体配置如下：

一、轻薄工业风

灵耀 Pro16 一拿上手就给人以十足的品质感，这份品质感源自于精致的全金属机身，边缘平滑不割手。机身厚度约 17.9mm。虽然这是一台大小为 36.05 x 25.9 厘米的 16 英寸大屏全金属笔记本，但重量仅 1.9kg，算是比较轻了。

A 面采用了非常独特的浮雕式 Logo 设计，在低调的磨砂黑中透露着一丝张扬。

A、B 面支持单手开合，最大开合角度约 130°。展开 B 面后就是这次的重中之重了，镜面下覆盖着一块 16:10 的 OLED 屏，这块屏的具体素质IT之家会在下文详细测试。屏幕上方有摄像头和立体声麦克风，摄像头有物理防窥拨片，下方也有一处“ASUS”的 logo。

C 面键盘处采用了非常有设计感的撞色设计，各种控制键被涂成了灰色，ESC 键则是画龙点睛的橘红色。电源键位于右上角，集成了指纹识别功能。键程 1.35mm 中规中矩，支持白色背光，并且保留了数字小键盘，数字小键盘下还有“Harman Kardon”大师音效的镌刻。

下方触控板非常大，手感出色。但这块触控板可没有这么简单，右上角有一个白点，只要向内滑动就可以呼出一个 DialPad 虚拟旋钮。这其实是一个生产力旋钮。具体作用类似于微软之前推出的 Surface Dial，在 Adobe 生产力软件中可以实现快速调节时间轴、调色、切换选单等功能，在其他软件中可以实现快速切换音量和亮度等功能，是一个对创意工作者们非常实用的功能，剪过视频的朋友们应该能理解。

最后来看下 D 面。D 面的设计中规中矩，只有一个长长的橡胶脚垫和底部两侧的 1 组扬声器开孔。稍后IT之家会为大家拆开后盖一窥其中究竟。

为了适应办公和生产力群体的需求，灵耀 Pro16 的接口也是相当丰富，左侧是两个 USB 2.0 Type-A 接口，右侧则是 120W DC 电源接口 + USB 3.1 Type-A+USB Type-C+HDMI 1.4+TF 读卡器 + 3.5mm 耳机接口，外出完全不需要携带拓展坞。

灵耀 Pro16 附带的充电器为 120w 的三脚 DC 充电器，体积很小，比较便携。唯一的缺点是 C 口不支持 PD 充电，外出也需要携带 DC 充电器。

二、真正“大师屏”

OLED 屏有着色彩准确，亮度高且均匀，对比度高，对 HDR 兼容性好的优点，对创意设计人士非常友好。但大块的 OLED 屏也是比较昂贵的，所以灵耀 Pro16 这次采用了业内首款 16 寸 4K OLED 大屏，并且由三星 E4 材料打造，素质值得期待。

驱动版数据：

我们把分辨率调整到了最高的 3,840 x 2,400，亮度也手动调整到最高。然后用校色仪进行色域色准测试，实测色域覆盖了 100% 的 sRGB，96.3% 的 Adobe RGB 和 99.8% 的 P3 色域，亮度约也达到了 HDR500 的要求。因为在 100nit 亮度以上就是 DC 调光，因此实际观感也非常出色，完全符合专业用户的要求。

色准表现更是让人惊艳，平均色彩偏移值 ΔE 仅 0.25，最大 ΔE 也只有 0.75，属于是专业级别的色彩表现了。

优秀的色准来源于出厂校色，这台电脑出场时就已经预载了校色文件，因此用户无需手动校色，可以做到上手即用。

三、硬件出众却无拓展性

为了让大家对这台笔记本的硬件有更深入的了解，我们直接把它拆开，边拆边介绍。拧开 D 面螺丝，即可从转轴进风口处撬开卡口，可以看到上方是双热管双风扇的散热设计，热管下方分别是 5900HX 和 3050Ti。

我们更新官方提供的最新测试版 BIOS，并打开“渲染模式”单烤 FPU 15 分钟，功耗稳定在 54W 左右，温度稳定在 89℃，这个性能释放还是不错的。

显卡方面，这个 RTX 3050Ti 是 50W 的版本，似乎不支持 Dynamic Boost，因此单烤显卡时就一直是 50W 的最大功率，温度 62℃，毫无压力。

双烤 15 分钟，CPU 稳定在 40W 87℃，GPU 则稳定在 50W 70℃，可以看出它的调校方案是倾向于显卡的。

热管上方是板载内存，海力士颗粒，16G+16G 双通道，频率为 3200Mhz。

我们手中的这台搭载了英特尔 AX200 无线网卡，支持 Wi-Fi6 协议，性能不错，后续可能也会采用其它型号的 Wi-Fi6 网卡。

内存右侧为 M.2 插槽，整机只有这么一个硬盘插槽，升级会比较麻烦。硬盘来自海力士，是 OEM 货，速度表现还是不错的，具体跑分成绩如图。

最下方是一块 96Wh 的电池，这个电池可以说是相当的大了，再大的话都没法带上飞机了，在外出时能提供不错的续航表现。

四、可办公可剪辑亦可网游

接下来我们就来看看它的理论跑分和实际体验吧。首先是这枚 AMD 移动端的旗舰级处理器 5900HX，它拥有 8 核 16 线程，基准频率 3.3GHz，最高加速频率可以达到 4.6GHz。实测 R15 最高跑分 2106，最低也有 2023，性能释放没有问题。

R20 单核跑分 560 分，多核跑分 4963 分。

R23 单核跑分 1471 分，多核跑分 12684 分。可以看出这些跑分都是移动端的旗舰级水准，并且性能释放做的也很到位，达到了游戏本的水平。

接下来我们进行一下 GPU 性能跑分，在 TimeSpy 中，最终得分为 5184 分，这意味着它不仅可以流畅运行日常的修图剪辑特效，还可以在 1080P 分辨率下运行一些主流网游。

作为主打生产力的全能本，我们首先测试一下一些生产力软件的 BenchMark，首先是 PCMark10，最终得分为 5892 分，表现非常出色，可以应付绝大多数日常使用和数位内容创作需求。

在 SPECviewperf 13 工业软件的测试结果如下：绝大多数渲染项目都可以流畅进行，用来建模完全 OK。

最后我们还测试 Adobe PR 和 AE 的 PugetBenchmark，PR 得分为 792 分，AE 得分为 1033 分，表现非常出色，剪视频做特效不在话下。

从上述的生产力软件测试结果我们可以看出，灵耀 Pro16 可以应付绝大多数的的生产力场景，不论是剪片修图还是 3D 渲染都可以胜任，专业用户一本就可以满足。

那么在工作之余，它能否玩玩游戏呢？我们也进行了几款主流游戏的测试。需要注意的是，由于机器内置的驱动是 NVIDIA Studio 驱动，因此优化是更偏生产力的，游戏帧数会有一定降低，有游戏需求的可以自行下载最新的 Game Ready 驱动。

在《英雄联盟》中，最高 4K 分辨率下可以稳定运行在 120 帧左右，体验非常流畅。

《CS:GO》4K 分辨率下运行 BenchMark 可以运行在 73 帧，体验流畅，1920*1200 分辨率下更是能达到 233 帧，完全流畅。

看来玩玩配置要求一般的网游是完全没有问题的，那么灵耀 Pro16 能否玩配置要求更高的《APEX》呢？在 1920*1200 分辨率高画质下，能维持在 80 帧上下，此时已经可以有不错的体验了。

最后我们来挑战一下 3A 大作，我们在 1920*1200 分辨率下运行《古墓丽影：暗影》的最高画质 BenchMark，最终平均帧率为 58 帧，因此我们可以在中高画质下游玩绝大多数 3A 大作，实在不行还有 DLSS 的加持，流畅游玩肯定没啥问题。

五、特别功能

灵耀 Pro16 是一台定位特殊的全能本，因此在软件上也与传统笔记本有些不同，它出厂自带的控制软件叫做 ProArt Creator Hub，是为创意工作者打造的控制中心。在左下角就可以方便的切换性能模式，或者用自带的校色程序校色，无需再下载第三方校色软件。

在控制设置界面可以自定义 DialPad 虚拟旋钮的灵敏度，并自定义它们在 Adobe 系列软件中的独特功能。

OLED 屏幕虽好，但烧屏问题目前还是人类无法攻克的难题，幸好华硕在 MyAsus App 中提供了像素自动刷新、偏移和隐藏任务栏等功能，最大限度提高 OLED 屏幕的寿命。

此外还有华硕电脑自带的 Ai 降噪麦克风选项，在开会的时候有效过滤杂音，提高商务人士的工作效率。

总结：什么叫真正的生产力啊

现在的笔记本行业是越来越内卷了，如果只是想要一个流畅的配置的话，4000 多块钱就能搞定，想要出色的生产力的话，6000 多块钱也就够了，想要做出差异化、做出高端感，还是要靠针对特定细分人群的特色功能才行。

而灵耀 Pro16 正是这样一台针对创意工作群体开发的“特化全能本”，创意工作者们需要的 OLED 屏幕、超强 CPU、N 卡 Cuda 加速、丰富接口它都能给到，初次之外还有独创的虚拟旋钮，在调色、调时间轴的时候大大提高了生产力，而这些，都是其它全能本们给不了的。

灵耀 Pro16 现已开启预约，4K OLED 版售价 8999 元，2.5K 120Hz 版售价 7999 元，有特定领域需求的朋友们可以关注一下。