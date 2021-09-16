通用建议雪佛兰 Bolt EV 车主保持 15 米停车距离，以免自燃殃及池鱼

IT之家 9 月 16 日消息 通用汽车公司建议一些雪佛兰 Bolt 车主不要将他们的电动车停在离其他车辆 15 米的范围内，以减少潜在的自燃殃及到附近的汽车的风险。

该警告是在通用汽车召回超过 14 万辆自 2016 年以来生产的雪佛兰 Bolt EV 和 Bolt EUV 车型之后发出的，原因是“两个罕见的制造缺陷”导致电池自燃的风险。

通用汽车已确认至少有 12 辆车发生火灾，但仍有更多报告。据报道，至少有一辆被召回的车辆起火并殃及到加州萨克拉门托的一辆玛莎拉蒂和现代汽车。

通用汽车发言人丹-弗洛雷斯（Dan Flores）表示，该停车建议是给那些打电话到公司呼叫中心的客户的，建议他们将被召回的车辆停在停车场或建筑内。这与之前向所有车主发出的警告不同，这些警告涉及将车辆停在外面，不要在无人看管的情况下过夜充电，以及改变汽车的充电设置。

弗洛雷斯在一封电子邮件中说：“为了在罕见的潜在火灾事件中减少对建筑和附近车辆的潜在损害，我们建议将车停在顶层或露天平台上，并将车停在离其他车辆 15 米或更远的地方。”

IT之家了解到，此次召回预计将耗资 18 亿美元，其中部分资金该公司计划从其电池供应商 LG 化学公司获得，LG 化学在韩国和密歇根州生产了有缺陷的电池。

通用汽车表示，正在与 LG 合作，以纠正这些问题，并增加可能存在缺陷的电池组的新模块的生产，将在更换部件准备好后通知客户。