移动支付普及，中国 ATM 机数量已不足百万台

IT之家 9 月 16 日消息 央行最新发布的 2021 年第二季度支付体系运行总体情况显示，银行卡受理终端数量跌破 100 万台。

截至二季度末，ATM 机具 98.67 万台，较上季度末减少 1.95 万台；今年上半年已减少 2.72 万台。

IT之家了解到，ATM 机，也就是自动取款机。1967 年 6 月 27 日，世界第一台 ATM 在英国巴克莱银行恩菲尔德支行投入使用。国内第一台 ATM 在 1987 年由中国银行珠海分行引进。当时的 ATM 有一吨多重，安装的时候需要用吊车，主要作为展示用途。1993 年，我国启动“金卡工程”后，银行对 ATM 的需求快速增长，我国也发展成为全球最大的 ATM 市场。

根据央行发布的数据，全国 ATM 数量在 2018 年末达到顶峰：111.08 万台，当年就新增了 15.02 万台。随着非现金支付特别是移动支付的全面普及，2019 年，我国 ATM 数量首次出现减少，当年减少了 1.31 万台至 109.77 万台；2020 年下滑趋势更明显，全年减少 8.39 万台。

不过，业内人士普遍认为，尽管 ATM 机市场保有量逐年萎缩，但在很长一段时间内仍不会退出历史舞台，现金支付和移动支付二者会长期处于互为依存，互为发展的状态。