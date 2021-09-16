花呗上线账单助手：倡导理性消费

IT之家 9 月 16 日消息 网友发现，花呗近期上线了账单助手，新增账单管理、进度提醒、超额预警、还款建议等新功能。

据悉，用户可设定每月的预算金额，系统会每周播报已用额度，当快达到设定额度时就会做预警。

IT之家了解到，去年年底，为倡导理性消费，花呗也曾下调了部分年轻用户的额度，并上线了额度管理功能。蚂蚁集团对此回复称，花呗近期正在调整部分年轻用户的额度，倡导更理性的消费习惯。