【IT之家评测室】江波龙 FORESEE XP1000 1TB SSD 体验：主流性能，超低发热

今年的笔记本有一个非常普遍的趋势，就是轻薄化。轻薄本自不必说，就算是游戏本，也普遍变得更便携了，这当然是好事，但这也意味着我们玩家扩容的成本变得更高了。就拿我的拯救者 R9000P 来说吧，2.5 寸硬盘已经装不上了，512G 的原装硬盘肯定是不够用的，只能再买一条 M.2 硬盘。而笔记本对于硬盘还是有一定限制的: 必须是单面颗粒，发热也不能太高。

而江波龙旗下行业类品牌 FORESEE 近日推出了一款面向 PC OEM 市场的固态硬盘 XP1000，产品容量最高可达 2TB，是目前 FORESEE SSD 产品线中的大容量产品之一。

外观与安装

江波龙 FORESEE XP1000 的外观并无什么特别之处，就是一个标准的 2280 规格的 M.2 PCIe 3.0 固态硬盘。因为是 OEM 工包产品所以也没有其他配件。背面是没有颗粒的，所以整体厚度很薄，适合笔记本使用。

我们撕开标贴看看它的主控和颗粒，可以看出它的主控是江波龙 FORESEE 的 DM620 主控，这个主控的性能表现算是相当不错的，主打一个无缓存设计，性能还是不错的。

下方是四颗颗粒，都打上了 longsys 的丝印。

为了测试这块硬盘在实际使用过程中的性能和发热表现，我们把它装进拯救者 Y7000P 中，这个笔记本的副盘位也最高支持 PCIe 4.0 的硬盘，CPU 性能也不会有瓶颈。为了客观的展现它的散热表现，我们去掉了笔记本自带的散热片，模拟无散热笔记本的表现。

性能测试

根据官方的介绍，XP1000 最高可以达到 3500MB/s, 3000MB/s 的顺序读写性能，以及 327K / 294K IOPS 的随机读写性能。考虑到这应该是 2TB 版本的数据，我们手中的 1TB 版本应该会略低一些，但表现同样不错。首先，我们来看一下 XP1000 的 ASSDBenchmark 空盘跑分数据，1GB 下跑分 3705 分，表现不错。

10GB 下顺序读写反而有提升，4K 分数则有一定降低，得分 3105 分。这意味着持续读写大文件的能力是非常强的。

在 CrystallDiskMark 跑分如下，符合官方宣传的性能表现。

为了直观地了解实际测试中文件的读取速度，我们这里是用了 ATTO Disk Benchmark 对 XP1000 进行不同大小文件速度测试，可以看出在读写大部分大文件时，读写速度都能维持在 3GB/s 左右，速度非常稳定，表现挺不错。

前面有说到 XP1000 采用了无缓存的模式，那么它是否会因为长时间读写而掉速呢？这里IT之家选择使用 HDTune 进行满盘写入测试，可以看出全程基本没有发生明显的长时间的掉速。看来 XP1000 应该是采用了全盘模拟 SLC 的方式，把 TLC 当作 SLC 来用，性能自然上去了。

我们还进行了大文件拷贝实测，我们分别写入写出一个约 250G 超大压缩包，看看它能否坚持不掉速。实测写入 250G 只用了大约两分钟，大部分时间都维持在 2GB/s 左右，最后几百 MB 降到了 950MB/s 上下，这个表现还是不错的。

导出 250G 的文件则是全程稳定在 1GB/s 上下，用时约 3 分钟，表现很不错。

最后，我们把盘填到 90%，看看它在满盘状态下的性能如何。ASSDBenchmark 满盘跑分数据，1GB 下跑分 1149 分，表现不错。

10GB 下跑分反而有提升，得分 1189 分。这意味着在大部分使用环境下都不会出现不可接受的降速，可以满足大多数消费者的使用需求。

XP1000 的另一大特点是低功耗低发热，在官方测试中，该产品交出了 L1.2 ≤3.3mW 的优异成绩，能够有效提高终端设备续航时间。我们经过 1 个小时的大量的拷贝和跑分后，最高温度仅仅只有 45℃，完全不算热，很适合笔记本使用。

总结：可靠速度，超低功耗

得益于不错的 DM620 主控，XP1000 的性能还是相当不错的，和目前主流 NVMe SSD 相比性能一点也不逊色，同时亮点在于功耗非常的低，非常适合散热不佳的轻薄本使用。

不过由于江波龙 FORESEE 的业务是面向企业的，所以普通消费者应该不太容易买到，更多的是会作为 OEM 机器出厂自带的硬盘。目前江波龙正在不断扩大研发团队的规模，供给笔记本厂商的 OEM 固态销量在逐年提高。经过我们的实测，国产主控 + 原厂颗粒的表现也居于主流水平，如果各位将来买到出厂自带江波龙 FORESEE SSD 的电脑大可以放心使用。