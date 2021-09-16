统信 UOS V20 专业版发布 1041 更新：应用商店全新升级，支持更多安卓应用

IT之家 9 月 16 日消息 据统信软件公众号消息，今日，统信桌面操作系统 V20 专业版发布更新（内部版本号 1041），全面覆盖 AMD64、ARM64 和 MIPS64 架构。

融合了中国传统文化与东方美学的统信软件全新品牌标识在本次更新中正式亮相。统信软件新品牌标识设计理念来自于中国传统文化智慧，造型上借用了中国古代工艺技巧中的“榫卯”结构。

在用户体验方面，优化了桌面环境的交互体验，统信 UOS 应用商店全新升级，全新 UI、更优体验，支持更多安卓应用。

在兼容性方面，进一步提升了硬件兼容性，新增了对部分显卡和网卡的适配。同时，也修复了一些内核、桌面环境与系统自带应用的已知缺陷，让系统的稳定性得到了进一步的提升。

在安全性方面，修复了多个已知 cve 漏洞，提升了系统安全性。

兼容性

全架构增加对慧荣科技 SM768 显卡的适配支持

全架构增加对 Realtek 8821CE 网卡的适配支持

MIPS64 架构增加对 GP101 显卡的适配支持

景嘉微显卡驱动升级，解决了部分 bug，优化了对景嘉微显卡的显示效果

功能特性与交互优化

【DDE】

任务栏增加 IP 冲突提示

多屏模式下支持右键设置任务栏仅主屏显示

优化控制中心声音模块交互逻辑，设备禁用与选择独立控制

控制中心支持修改计算机名称

【文件管理器】

优化搜索功能交互体验，提供搜索暂停功能

优化聚合拖拽显示效果

【服务与支持】

增加客服机器人

主要缺陷修复

【内核】

修复鲲鹏 920 设备休眠过程中偶现亮屏的问题

修复 MIPS64 架构部分使用凌宜 520 D3 显卡的设备长时间播放视频概率性出现花屏的问题

修复飞腾 D2000 个别设备待机休眠后无法通过网络唤醒的问题

修复 ARM64 架构部分景嘉微显卡设备无法调节色温与分辨率的问题

修复飞腾 D2000 个别设备待机唤醒后时间显示异常的问题

修复飞腾 D2000 个别设备无法调节亮度的问题

【系统】

修复 ARM64 架构设备从 1031 版本升级到 1040 版本时偶现 grub 报错的问题

修复从应用商店安装百度网盘有报错的问题

修复光盘刻录程序在开启开发者模式后无执行权限，无法执行脚本的问题

【DDE】

修复飞腾 D2000 个别设备插上双控耳机偶现无声音输出的问题

修复 AMD64 架构个别设备在连接双屏时，登录界面出现抖动的问题

修复 ARM64 架构个别设备触摸板双击无法打开目录的问题

修复设置云打印菜单后无法调起系统截图功能的问题

修复旋转屏幕后触控屏手势没有跟随屏幕旋转的问题

修复更换壁纸后，查看启动器全屏模式背景，无法及时同步新壁纸的问题

修复带双网卡的设备，在控制中心关闭有线网络，重启概率性出现自动打开的问题

【文件管理器】

修复飞腾 D2000 个别设备连接 FTP 后新建文件夹无法重命名的问题

修复 docx 文档以空格重命名后成功后，图标显示为压缩格式图标的问题

【影院】

修复带 Intel 集显的个别设备在播放视频文件时，影院界面偶现蓝屏的问题

修复兆芯集显设备，播放视频时点击音量按钮未显示音量条的问题

修复 AMD64 个别设备在休眠唤醒后影院的播放任务丢失的问题

【联系人】

修复 AMD64 架构个别设备首次通过联系人应用拨打会议偶现闪退的问题

【扫描管理】

修复扫描管理器图片合成 PDF 后文件异常变大的问题

【授权管理】

修复在 1031 版本通过 kms 内网激活，系统升级到 1040 后脱网后访问仓库报错的问题

【输入法】

修复通过组合键切换输入法偶现失败的问题

【邮箱】