宁德时代研发总裁：锂电池产能的布局要预判五年后的技术路线

9 月 16 日，宁德时代研发总裁欧阳楚英表示，电动车未来有望成为分布式储能装置，同时也是人的智能助理。作为电动车动力电池供应商，在研发方面，宁德时代 2021 年上半年研发投入 28 亿元，目前有 8000 多研发人员在各地进行动力电池的研发。

在生产方面，欧阳楚英表示，宁德时代目前布局了九大生产基地，这是出于未来新能源汽车行业对锂电池有巨大需求的预判。他表示，积极布局动力电池产能在技术上必须要预判五年后的技术路线。

值得一提的是，在当前上游材料持续涨价背景下，宁德时代正加速向上游布局。日前，宁德时代发布公告，拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目，项目总投资不超过人民币 135 亿元。

据分析，宁德时代选择落户宜春的意图非常明显，宜春拥有丰富的锂云母矿资源，投资宜春可实现上游锂资源获取的便利性，降低生产和运输成本。

此外，据外媒日前报道，目前，中国公司对于 Millennial 的竞购战正在升温，旨在获取电动汽车电池所需要的锂元素。有知情人士称，世界最大电动汽车电池制造商宁德时代就是出资 3.77 亿加元 (约合 2.98 亿美元) 竞购加拿大锂业公司 Millennial Lithium 背后的神秘求购方。